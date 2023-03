Algérie: Ministère de la Jeunesse et des Sports - Abderrahmane Hammad prend ses fonctions

ALGER — Le ministre de la Jeunesse et des Sports Abderrahmane Hammad a pris, samedi à Alger, ses fonctions en remplacement de Abderrazak Sebgag, suite au remaniement gouvernemental opéré jeudi par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.

Lors d'une cérémonie qui s'est déroulée au siège du ministère en présence des cadres du secteur, M. Hammad a remercié le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, pour "la confiance placée en ma personne à la tête d'un secteur stratégique qui constitue une des priorités de son programme".

"Je me rends pleinement compte de l'ampleur de la responsabilité qui m'est confiée, surtout à la lumière des défis nombreux et imminents qui attendent notre pays. Avec tous nos efforts, nous travaillerons à incarner les espoirs et les aspirations de notre jeunesse. Je crois au dialogue et à la concertation, j'appelle donc tous les acteurs du secteur à consolider cette culture, tout comme j'appelle à dépasser toutes divergences", a-t-il ajouté.

Né le 27 mai 1977 à Dellys (wilaya de Boumerdes), Hammad, spécialiste du saut en hauteur, avait été sacré champion d'Afrique à trois reprises (1998, 2000 et 2002), et remporté la médaille de bronze aux JO-2000 de Sydney. Il occupait le poste de président du Comité olympique et sportif algérien (COA) depuis le 22 septembre 2020.