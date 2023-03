Algérie: Natation/Championnat national - L'USM Alger et le MC Alger toujours en tête

ORAN — L'USM Alger et le MC Alger poursuivent leur domination respectivement au classement des catégories minimes et juniors pour le compte du championnat national de natation, à l'issue des finales de la quatrième journée de la compétition qui a débuté mardi et se poursuivra jusqu'à ce samedi au Centre nautique du complexe olympique "Miloud Hadefi" à Oran.

L'USMA conserve sa première place au classement général (garçons et filles) de la catégorie des minimes avec un total de 30 médailles dont 17 en or,12 en argent et 1 en bronze, suivie par Amel Blida qui comptabilise cinq médailles dont 4 en or, alors que la cinquième est en bronze.

Pour sa part, la formation de AADS Ouled Moussa arrive troisième avec un total de 14 médailles (3 d'or, 4 d'argent et 7 de bronze).

De son côté, le MCA est toujours en tête du classement général des juniors, après avoir décroché, à l'issue des épreuves de la quatrième journée déroulées vendredi soir, en portant à 27 le nombre de médailles récoltées (13 or, 10 argent et 4 bronze), suivi du CNM Blida, qui a jusqu'à présent obtenu 16 médailles (7 d'or, 6 d'argent et 3 de bronze).

Le podium de cette catégorie a connu un changement avec la montée à la troisième position du WS Tlemcen à la place du CR Belouizdad. Les nageurs de la formation des "Zianides" totalisent 17 médailles (5 or, 6 argent et 6 bronze).

Ce championnat, auquel participent un total de 323 nageurs dont 124 féminines, représentant 60 clubs, est qualificatif pour les prochaines échéances internationales des sélections nationales, selon la Fédération algérienne de la discipline.