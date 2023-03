Angola: L'Environnement veut créer de nouvelles politiques pour améliorer l'assainissement

Luanda — La création de nouvelles politiques et la mise en oeuvre continue des règles et réglementations en vigueur font partie de la vision stratégique du ministère de l'Environnement pour améliorer l'assainissement en Angola, a révélé vendredi, à Luanda, la ministre Ana Paula de Carvalho.

Intervenant à l'ouverture du Forum National de l'Eau et de l'Assainissement (FONAS), la gouvernante a souligné que le Ministère veut accompagner les différents départements ministériels dans les matières liées à l'environnement, en veillant à la réalisation des objectifs de Développement Durable.

La ministre affirme qu'en Angola, environ 60% de la population vit dans des conditions d'assainissement précaires, et les statistiques indiquent que le pays est en dessous de ce qui est attendu en termes d'exigences internationales en matière d'assainissement.

" Cette situation a conduit l'Exécutif à redoubler d'efforts pour améliorer la situation actuelle et donner plus de dignité aux populations, notamment les plus vulnérables ", a-t-elle déclaré.

Elle a souligné que ces efforts se traduisent par l'élaboration de stratégies politiques et de programmes visant à améliorer l'accès à l'eau potable, à améliorer l'assainissement de base, entre autres.

Elle a souligné que parmi les stratégies les plus importantes, il y a la Stratégie nationale pour l'assainissement total, dirigée par la communauté et les écoles en Angola, approuvée par le décret présidentiel nº 140/20 du 20 mai, dont l'objectif est de garantir l'accès à un assainissement et une hygiène durables, adéquats et équitables pour tous d'ici 2030.

Selon la ministre, pour que ladite stratégie ait le succès escompté, le ministère de l'Environnement mène des campagnes de sensibilisation, auprès des collectivités, qui visent, avant tout, à lutter contre les mauvaises pratiques qui compromettent la santé publique et la qualité de l'environnement. .

" La mise en oeuvre du Plan Stratégique de Gestion des Déchets Solides Urbains, qui dure depuis environ 10 ans, est une étape importante dans les efforts entrepris par le Gouvernement pour améliorer les conditions sanitaires des zones urbaines ", a-t-elle souligné.

Le Forum national de l'eau et de l'assainissement (FONAS) s'est tenu à Luanda, dans le cadre de la Journée mondiale de l'eau, célébrée le 22 mars.

Cette réunion a abordé des sujets tels que "Les défis financiers du secteur de l'eau et de l'assainissement", "Sécurité et résilience climatique dans le secteur de l'eau", "Problèmes d'assainissement en Angola" et "Assainissement dans les villes côtières".