Angola: Le MPLA réitère son engagement en faveur de la diversification de l'économie

Cuango (Angola) — La secrétaire provinciale du MPLA de Lunda Norte, Deolinda Satula Vilarinho, a déclaré ce samedi que son parti, en tant que gouvernement, continuera à développer des actions visant à stimuler la diversification de l'économie, en vue d'un développement durable et harmonieux du pays.

La responsable a réitéré cet engagement lors de l'acte de présentation et de diffusion de l'agenda politique du MPLA pour l'année en cours, dans le village de Cafunfu, municipalité de Cuango, soulignant que la diplomatie économique que l'Exécutif développe depuis 2017 attire les investisseurs étrangers au pays, facteur déterminant de la diversification économique recherchée.

Selon Deolinda Vilarinho, de nos jours, le parti a une mission plus stimulante à la recherche de meilleures voies menant à la croissance et au développement économiques, avec des actions qui devraient avoir un impact positif sur l'économie des citoyens et des familles angolaises.

Dans la province de Lunda Norte, par exemple, la responsable a dit que le gouvernement a déjà pleinement identifié les problèmes, d'où l'action se concentrera sur sa révolution de manière concrète, urgente et dynamique, en donnant la priorité aux moyens de communication (routes) , augmentation de la production et de la distribution d'électricité et d'eau potable.

Elle a ajouté que le Gouvernorat de Lunda Norte s'emploie à attirer des investisseurs capables de contribuer à la relance de l'activité agricole et d'élevage et à la croissance de l'industrie manufacturière, notamment dans le secteur minier.

Division politico-administrative

D'autre part, elle a réitéré que le gouvernement angolais travaillait à créer les conditions pour la mise en oeuvre de la nouvelle division politico-administrative qui élèvera toutes les communes à la catégorie de municipalité, pour se conformer à la croissance démographique et combattre les asymétries.

Elle a indiqué que l'objectif de l'Exécutif est de promouvoir un développement harmonieux et de garantir la qualité des services essentiels fournis à la population.

Lorsqu'il se concrétisera en 2024, a-t-il poursuivi, la province de Lunda Norte devrait compter 19 nouvelles municipalités supplémentaires qui, s'ajoutant aux dix, pourraient en avoir 29, ce qui, d'une certaine manière, contribuera de manière significative au développement harmonieux de la région.

Appel aux jeunes

Deolinda Vilarinho a appelé les jeunes de Lunda Norte à s'abstenir de pratiques qui compromettent la paix sociale, en évitant de participer à des actes de vandalisme de biens publics et à des émeutes.

Elle a souligné que les jeunes doivent s'engager pour le développement social du pays, avec la préservation de la paix sociale, l'unité et la réconciliation nationale, vivant dans la diversité.

La responsable politique a encouragé les jeunes à investir dans le perfectionnement scolaire, afin qu'ils soient de mieux en mieux préparés aux défis du présent et de l'avenir.

Les axes stratégiques du MPLA pour l'année politique 2023 sont " de promouvoir et d'assurer une gouvernance de qualité, en mettant l'accent sur le contrôle de l'exécution des dépenses publiques ", " d'encourager et de suivre la mise en oeuvre d'actions économiques et sociales à petite échelle, mais avec un impact direct sur l'amélioration de la vie de la population ".

L'ordre du jour envisage "d'établir et de promouvoir des politiques qui stimulent le sentiment angolais parmi les communautés angolaises à l'étranger".

Le document fait également partie de la promotion de l'unité d'action dans le respect de la diversité de pensée", "Sauver le sens de l'amour pour le MPLA et l'engagement", "Approfondir la démocratie interne dans le parti et dans les organisations sociales, en mettant l'accent sur le respect des statuts et la réglementation et le respect des décisions prises régulièrement par les organes et instances compétents ".

"Améliorer les méthodes de travail et la mobilisation et l'occupation des jeunes et des femmes", "rapprocher la gouvernance du parti et son insertion dans la société", ainsi que "Travailler plus dur et mieux communiquer" figurent également parmi les axes.