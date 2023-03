Afrique: Affaire Bruneau Laurette - Ehsan Juman dénonce des propos attribués au PM

Lors de la conférence de presse du Parti Travailliste, le vendredi 17 mars, le député Ehsan Juman a révélé l'existence d'une bande sonore qui pourrait être embarrassante pour le Premier ministre.

Nous avons pu écouter la bande sonore d'une durée de trois minutes et vingt et une secondes. On entend une voix qui s'apparent à celle de Pravind Jugnauth. Selon le député travailliste, ajoute Ehsan Juman, ce serait lors d'une réunion à Surinam mardi, organisée par le ministre Kavy Ramano "soi-disant avec des représentants de la communauté musulmane". Une source explique que les élus de la circonscription No. 13 n'étaient pas présents. Le ministre Kavy Ramano aurait servi de "facilitateur " entre ce groupe et le PM. Cette source maintient que ce n'était pas une réunion politique, mais une rencontre pour exprimer des doléances.

La voix qui serait celle du PM déclare qu'elle considère que la situation est "extrêmement grave" mais que son gouvernement continue les grosses saisies de drogue régulièrement. "...Pena oken pitié pou bann trafikan..." L'affaire Bruneau Laurette est alors évoquée. "On l'a eu avec des millions de roupies de drogue. Il a été arrêté, une enquête a été faite... la mo pe koz kouma enn avoka, zamé mo finn trouv enn zizman enn mazistra bankal koumsa." D'ajouter : "...li enn inkompetante, li pa kompran mem ki appel lalwa." La voix mentionne le Directeur des poursuites publiques et cite le nom de Rashid Ahmine qu'on a cependant du mal à comprendre dans son ensemble, le son étant faible.

Ehsan Juman, qualifie ces propos de déplorables. "Il (se référant à Pravind Jugnauth) ne peut pas faire de sorte que les gens perdent confiance dans le judiciaire. S'il n'était pas d'accord avec le jugement, il aurait pu écrire à la Judicial & Legal Service Commission."

Cette "révélation" intervient alors que le commissaire de police ajoute Anil Kumar Dip demande une révision judiciaire de la décision de la magistrate Jade Ngan Chai King de libérer Bruneau Laurette. Le commissaire est représenté par l'avouée du PM Shamila Sonah Ori et l'avocat RaviYerrigadoo.

Pour sa part, Arvin Boolell a demandé à Maneesh Gobin, qui est aussi le ministre de l'Agroindustrie, s'il est allé faire "maja karo" sur le terrain de chasse géré par Eco Deer Park Association près de Grand-Bassin. Le chef de file du PTr au Parlement, s'adressant aux organisations socio-culturelles, leur a demandé comment elles peuvent accepter que "tout près du Ganga Talao, on organisait des rave parties, on sniffait de la cocaïne, on remplissait les poches de la mafia de la drogue. Il estime à Rs 200 milliards le trafic de drogue à Maurice, "une véritable économie parallèle". Concernant l'affaire opposant le commissaire de police au DPP, il a rappelé ce qu'avait déclaré Raouf Gulbul "qui fait partie de lakwizinn" à l'effet que la police doit avoir sa propre équipe d'hommes de loi.

A propos de la mort de la Ketiana Keisler, qui a fait une chute mortelle lundi soir, Arvin Boolell a demandé à la NHDC de faire une étude sur la sécurité des habitants de ses appartements.