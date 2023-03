Congo-Brazzaville: Vie associative - Les membres de l'Acodm tiennent leur assemblée générale

L'Association congolaise de droit maritime (Acodm) a tenu son assemblée générale annuelle, le 17 mars, à Pointe-Noire avec comme objectif d'insuffler un nouveau souffle à cette société savante. Tenue en présentiel et en visio-conférence, cette activité a été cordonnée par Eric Olivier Sébastien Dibas-Franck, président de ladite association.

L'assemblée générale a porté sur la présentation et la discussion des rapports moral et financier ainsi que sur la mise à l'écart, selon le règlement intérieur, de certains membres faute d'assiduité et de cotisations pendant une longue période. Elle a permis aux membres de l'Acodm de présenter le bilan, tirer les enseignements de l'année écoulée et, surtout, prévoir la suivante. Faisant état d'une situation financière fragile, l'assemblée a demandé aux membres de l'association de s'acquitter de leurs cotisations statutaires.

Le rapport d'activités présenté par Claude Coelho, le secrétaire général, fait apparaître les différents axes du travail mené l'année dernière, parmi lesquels le partenariat de l'Acodm avec la chambre consulaire de Pointe-Noire; la tenue du colloque le 29 juillet 2022 en hommage à Martin Parfait Aimé Coussoud Mavoungou, président d'honneur de cette association; la tenue de plusieurs réunions et bien d'autres. Claude Coelho a, ensuite, rappelé que l'Acodm a également connu des moments de tristesse, marqués par le décès des deux de ses membres, mais aussi de son président d'honneur, le 14 mars 2022, en France.

Pour cette année, l'Acodm va organiser en juillet un nouveau colloque dont les thèmes s'annoncent pertinents, abordant la marine nationale, la sûreté et la sécurité maritimes, la place du pouvoir juridique dans le monde maritime, les aires marines protégées et bien d'autres. Intervenu en visio-conférence, l'amiral Réné Nganongo, chef d'état-major de la marine nationale, a loué les efforts accomplis par cette association et, surtout, encouragé le programme d'activités annuel concocté par ces membres et, par-là, les thèmes du prochain colloque.

Créée le 23 mai 2015 à Pointe-Noire, l'Acodm est une aventure partagée entre membres pour donner un nouveau souffle à cette association. Lors de cette assemblée générale, des nouveaux membres ont été cooptés et ont reçu le règlement intérieur et statutaire de ladite association. Dans son mot introductif, le président de l'Acodm a souligné le rôle de cette société savante au niveau national et international, tout en mettant l'accent sur son rôle en tant que modèle d'organisation professionnelle réussie et durable. " Je tiens à féliciter et à louer le travail de chacun d'entre vous quant aux résultats obtenus ces dernières années ". a dit Eric Olivier Sébastien Dibas-Franck.

L'Acodm regroupe en son sein des spécialistes du droit des activités maritimes dans toutes leurs composantes : droit public et droit privé, droit interne et droit international sans oublier l'économie des transports. Son but est d'asseoir son autorité dans le domaine du droit et de l'économie maritime tant au Congo, dans la zone de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale et au niveau international.