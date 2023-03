Ile Maurice: 'Shelter' en surnombre - Nouvelle polémique soulevée par la députée Stéphanie Anquetil

En conférence de presse, hier, la députée rouge Stéphanie Anquetil a parlé d'un énième problème de shelter, concernant directement le ministère de l'Égalité du genre et du bien-être de la famille de Kalpana Koonjoo- Shah. Il s'agit du shelter Pure Mind Heaven, à Bonne-Terre. Selon la députée rouge, celui-ci serait en surnombre - entre 25 à 30 enfants.

Mais le plus étonnant, selon elle, c'est que le shelter a été incorporé le 18 mars 2021, en plein confinement. "Pure Mind Heaven a obtenu un financement tout de suite après alors, qu'en principe, on reçoit ce financement des autorités deux ans après la mise en opération d'un shelter. Qui plus est, ce shelter de Bonne-Terre ne serait doté d'aucune expertise dans la protection des enfants."

Stéphanie Anquetil a aussi souligné que la présidente du shelter serait une employée de la Mauritius Broadcasting Corporation, "ce qui n'est pas incompatible en soi mais qui suscite des interrogations ". Elle a aussi en sa possession des témoignages, preuve à l'appui, que le service de Pure Mind Heaven serait "terrible". Il y aurait un gros manque d'hygiène et les pensionnaires seraient des "enfants battus".

La députée Anquetil compte revenir sur ce problème lors de la rentrée parlementaire prévue pour le 28 mars. Elle fera aussi une plainte officielle à l'Ombudsperson for children sur tous les abus qu'elle qualifie "d'exceptionnels ", dénoncés depuis trois ans concernant ce ministère. Elle a aussi écrit deux lettres au Premier ministre et a posé plusieurs questions au Parlement. "Dans un premier temps, ce sera cette plainte ; puis, si rien ne change, on se tournera vers les instances internationales au niveau de mon parti."

Nous avons sollicité le ministère de l'Égalité des genres et du bien-être de la famille pour des commentaires mais nous n'avons eu aucun retour à hier après-midi.