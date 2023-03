Angola: Le pays doit produire plus de 10 millions de tonnes de maïs

Luanda — Le ministre de l'Agriculture et des Forêts, António Francisco de Assis, a réitéré mercredi, dans la municipalité de Cela, province de Cuanza-Sul, que l'Angola doit produire plus de dix millions de tonnes de maïs par an pour parvenir à la tranquillité intérieure.

Le gouvernant a fait ces déclarations lors de l'évaluation de la mise en oeuvre du projet d'agriculture familiale, promu par le groupe Carrinho dans cette partie du pays.

" Nous estimons que, pour cette récolte, nous pourrons produire, au moins en termes de maïs, plus de 5 millions de tonnes. C'est bien, mais pas assez pour nos ambitions. Nous ne commençons à avoir une tranquillité intérieure que lorsque nous sommes capables de produire plus de 10 millions de tonnes de maïs par an ", a-t-il affirmé.

Les données fournies par le ministre clarifient des informations déformées, transmises le même jour par l'ANGOP, selon lesquelles l'Angola cesserait d'importer du maïs cette année.

Dans la municipalité de Cela, le groupe Carrinho Agri contrôle 3 900 familles qui produisent sur 4 960 hectares.

Le groupe exerce cette activité dans six provinces du pays, notamment Cuanza Sul, Huíla, Benguela, Bié, Huambo et Malanje.

Le montant investi dans le projet de promotion de l'agriculture du secteur familial n'a pas été révélé, mais il a seulement dit que cela avait commencé il y a plus d'un an.

Il est représenté dans 51 municipalités et contrôle environ 58 000 producteurs, espérant atteindre 150 000.