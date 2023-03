Algérie: Laaziz Fayed prend ses fonctions à la tête du ministère des Finances

ALGER — M. Laaziz Fayed a pris, samedi à Alger, ses nouvelles fonctions de ministre des Finances en remplacement de M. Brahim Djamel Kassali, suite au remaniement ministériel opéré jeudi dernier par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.

Lors de la cérémonie de passation des pouvoirs qui s'est déroulée au siège du ministère en présence de cadres du secteur (ministère, banques, assurances et douanes), M. Fayed a adressé ses remerciements au président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, pour la confiance placée en sa personne en lui confiant ce portefeuille "vital et important".

Il a exprimé sa détermination à ne ménager aucun effort et à oeuvrer avec dévouement à la réalisation des objectifs tracés visant le développement et la modernisation des finances publiques, et leur gestion avec compétence et efficacité pour appuyer l'économie nationale et réaliser le développement durable du pays.

Assurant être pleinement conscient des "défis auxquels fait face le pays et l'économie nationale en particulier", M. Fayed a fait part de sa détermination à "relever ces défis avec le concours des cadres du ministère et toutes les parties, en oeuvrant à poursuivre le programme des réformes structurelles entamées par le ministère, à l'instar de la réforme budgétaire, fiscale et financière".

Le ministre a appelé, en outre, les cadres du ministère à donner "une forte impulsion à ces réformes sur lesquelles repose l'Algérie nouvelle", et lui apporter leur soutien en vue de la réalisation des projets en cours, notamment "les projets de numérisation du secteur avec toutes ses composantes (douanes, impôts, budget et domaines), ainsi que la moralisation du secteur".

Né en 1961, M. Fayed, marié et père de 3 enfants, est titulaire de plusieurs diplômes en finances, entre autres, un diplôme en études appliquées en Finances publiques et fiscalité de l'université Jean Moulin de Lyon (France). Il prépare également une thèse de doctorat en finances publiques à ladite université.

Avant sa nomination à la tête du ministère, M. Fayed a occupé plusieurs postes, notamment directeur général du budget au ministère des Finances, sous-directeur des études budgétaires et des lois sur le règlement budgétaire à la Direction générale du budget, et contrôleur financier au niveau de plusieurs ministères.