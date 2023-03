Afrique Centrale: Cémac - Des avancées majeures pour accélérer l'intégration sous-régionale

Les chefs d'Etat de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale (Cémac) se sont réunis, le 17 mars à Yaoundé, au Cameroun, où ils ont adopté des mesures pour accélérer l'intégration sous-régionale.

La 15e session ordinaire de la Cémac a été consacrée à la situation économique des pays de la sous-région, à savoir le Cameroun, la République centrafricaine, le Congo, le Gabon, la Guinée équatoriale et le Tchad. Les chefs d'État ont abordé, entre autres, les conséquences économiques de la guerre en Ukraine, le contexte sécuritaire régional et ses conséquences sur leurs économies, ainsi que d'autres sujets techniques relatifs à l'organisation de la Cémac. A l'issue des travaux, ils ont salué les mesures économiques " exceptionnelles " prises par les Etats membres pour atténuer les effets de la guerre en Ukraine, réitérant " l'importance de poursuivre le plan de relance économique post covid-19 ".

Après avoir suivi la présentation de l'analyse et perspective de la cryptomonnaie dans la sous-région faite par le gouverneur de la Banque des Etats de l'Afrique centrale (BEAC), la conférence a réaffirmé son attachement aux dispositions de l'article 6 de la convention régissant l'Union monétaire de l'Afrique centrale (Umac) sur le cours légal et le pouvoir libératoire de la monnaie dans la communauté. Elle a encouragé la BEAC, en collaboration avec les autres régulateurs communautaires, à poursuivre les réflexions déjà engagées " en vue d'élaborer un cadre légal et règlementaire des activités relatives à l'émission et à la gestion des cryptos actifs ainsi qu'à la régulation des fintech et proposer, le cas échéant, des solutions alternatives crédibles ".

Le chef de l'Etat camerounais, Paul Biya, a déclaré dans son discours de clôture : " Nous avons pu mesurer les avancées enregistrées et les efforts qui restent encore à faire. Les avancées constatées dans le cadre de l'intégration de nos économies augurent des perspectives encourageantes ".

Signalons que le chef de l'Etat congolais, Denis Sassou N'Guesso, président dédié au Programme des réformes économiques et financières de la Cémac, a fait une communication sur l'état d'avancement de la deuxième génération de ce programme. Concernant le volet social, il a présenté le nouvel axe dans la matrice des réformes communautaires porté par le nouveau programme de coopération Banque mondiale-Cémac, pour le développement du capital humain en Afrique centrale, sur la période 2021-2025.

La conférence a salué cette initiative et encouragé les Etats membres à accentuer des efforts pour le financement adéquat des secteurs de l'éducation, de la formation professionnelle, de la santé, de la profession sociale, tout en invitant les partenaires techniques et financiers à se joindre audit programme.

Les participants l'ont félicité pour la qualité du travail accompli ainsi que pour les progrès enregistrés depuis 2017 dans l'exécution dudit programme sur le redressement global des économies de la Cémac, notamment la mise en oeuvre des onze progrès intégrateurs présentés à la table ronde en novembre 2020. La conférence a invité à poursuivre " la mise en oeuvre de la deuxième génération de cet important programme ".

Au titre de l'Umac, la conférence a reçu le rapport conjoint du gouverneur de la BEAC et du président de la commission sur la réflexion ouverte dans le cadre d'une nouvelle coopération monétaire avec la France. Ensuite, il a été recommandé au gouverneur ainsi qu'au président de la commission d'élargir la réflexion aux ministres en charge des Finances et de l'Economie " de leur remettre les conclusions conjointes à brève échéance, en planifiant suivant une échéance précise des mesures à prendre à court, moyen et long terme ".

Les chefs d'Etat de l'organisation ont également félicité le président du Tchad pour la " qualité de la conduite de la transition " et l'ont " encouragé à poursuivre la mise en oeuvre du processus jusqu'à son terme ".

Faustin Archange Touadéra prend la tête de la Cémac

La conférence des chefs d'Etat de la Cémac a également procédé aux nominations des responsables à la tête des institutions communautaires. De fait, le président centrafricain, Faustin Archange Touadéra, a été désigné pour un mandat de deux ans à la présidence de la Conférence des chefs d'État de la Cémac, conformément au principe de rotation alphabétique des postes adopté par la communauté en janvier 2010. Il succède ainsi à son homologue camerounais, Paul Biya.

En outre, la conférence a salué le travail accompli par l'ensemble des responsables sortants dans l'exercice de leur mandat. Elle a enjoint les responsables entrants et sortants à procéder dans les plus brefs délais à la passation des services, selon les meilleures pratiques en la matière.

Par ailleurs, la conférence a prescrit aux responsables entrants et ceux en place d'inscrire leur action dans le cadre de la transparence dans la gestion et du renforcement de la collégialité dans la prise de décision.

S'agissant de la prestation de serment de nouveaux membres de la commission, la conférence a invité à l'organisation de la cérémonie y relative à très brève échéance et ce, conformément aux dispositions en vigueur.

La 16e session de la conférence des chefs d'Etat de la Cémac se tiendra à Bangui, en République centrafricaine.