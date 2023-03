Cote d'Ivoire: Tornade à Jacqueville- Le gouvernement apporte son soutien aux populations sinistrées

Le gouvernement ivoirien , à travers le ministère de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, a apporté sa compassion et des dons en vivres, non vivres et en numéraire de plus de 41 millions de Fcfa aux populations sinistrées des villages d’Aghien Télégraphe, dans la sous-préfecture de Brofodoumé (District d’Abidjan), et de N’Djem dans la sous-préfecture de Jacqueville. Ce, à la suite d’une tornade qui a impacté 54 ménages À Aghien Télégraphe le 03 février et une cinquantaine de ménages à N’Djem le 04 février 2023. Rapportent des sources proches dudit ministère.

Selon notre source, la ministre de la Solidarité et de la Lutte contre la Pauvreté, Myss Belmonde Dogo, s’est rendue auprès des sinistrés d’Aghien Télégraphe, le lundi 13 mars 2023. Elle y a fait des dons de plus de 23 millions de FCFA.

A cette occasion, la ministre a sensibilisé aux attitudes à adopter pour se préserver de ce phénomène. « Nous avons, à ce jour, plus de cinquante villages touchés par les fortes pluies et les vents violents. Ce phénomène nouveau pour la Côte d’Ivoire est mondial et est un des résultats du changement climatique. Ne bravez pas les caprices de la nature. Votre premier réflexe, en cas d’intempéries, doit être de vous protéger et de vous mettre à l’abri », a-t-elle insisté.

Au nom des sinistrés, Latto N’Cho Blaise a salué l’aide du gouvernement apportée à tous les ménages impactés par cette catastrophe naturelle.

Ce même jour du 13 mars, les populations du village de N’Djem ont reçu la visite d’une délégation du ministère conduite par la directrice de Cabinet adjointe, Marie Kouadio Koné. Plus de 18 millions de Fcfa en vivres, non vivres et en numéraires ont été mis à la disposition des familles sinistrés.

« Vos actions consistent à insuffler à notre société un rythme plus humain en plaçant l’humanisme au cœur de la politique de l’Etat. Par ce geste de compassion, vous redonnez le sourire et de l’espoir aux sinistrés et à toute la population de N’Djem », a dit Soulama Ouattara, au nom des sinistrés.