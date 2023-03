Egypte: Mercato - Mohamed Salah aurait choisi sa prochaine destination

Après Sadio Mané et en attendant Roberto Firmino, Mohamed Salah pourrait également quitter Liverpool l'été prochain. Sa préférence irait vers l'Espagne.

Nouveau coup de tonnerre à Liverpool ? Cadre du Liverpool de Jurgen Klopp depuis son arrivée en 2017, Mohamed Salah pourrait quitter les Reds l'été prochain. Selon Foot Mercato, l'international égyptien s'interrogerait sur son avenir.

Ce serait définitivement la fin d'une ère à Liverpool, un an après le départ de Sadio Mané au Bayern, et alors que Roberto Firmino a également annoncé qu'il quitterait les bords de la Mersey cet été, à la fin de son contrat. L'Egyptien justement, voudrait bien imiter Mané en s'offrant une dernière aventure dans un autre grand club européen, révèle football.fr. La saison difficile de son équipe, pas certaine de se qualifier pour la prochaine Ligue des champions, et l'élimination sans gloire en C1 face au Real Madrid (2-5, 0-1) pèseraient également dans sa réflexion.

Toujours selon Foot Mercato, Salah se verrait bien poursuivre sa carrière en Espagne, où on l'imagine mal aller ailleurs qu'au Real Madrid ou au FC Barcelone. On le voit mal également rejoindre un concurrent de Liverpool en Premier League, ce qui pourrait laisser une petite opportunité au PSG, qui a toujours apprécié le joueur, et qui pourrait bouleverser son attaque lors du prochain mercato. Cependant, Liverpool aura son mot à dire. Salah avait prolongé l'été dernier avec les Reds, jusqu'en 2025, avec une belle revalorisation salariale à la clé.