Afrique du Nord: Algérie-Sahara Occidental - Accord-cadre pour renforcer la coopération culturelle

BOUJEDOUR (Camps de réfugiés sahraouis) - Un accord-cadre a été signé, samedi à Boujedour (camps de réfugiés sahraouis), entre le ministère de la Culture et des Arts et le ministère sahraoui de la Culture portant sur le renforcement de la coopération culturelle et la création d'un théâtre national sahraoui, et ce, dans le cadre de la visite de la ministre de la Culture, Soraya Mouloudji, aux camps des réfugiés sahraouis.

Dans une déclaration lors de la signature de l'accord en compagnie de son homologue sahraoui, Moussa Selma, Mme Mouloudji a fait savoir que la signature de cet accord, qui intervient dans le cadre du "renforcement des liens de fraternité entre les peuples algérien et sahraoui, vise à consolider la coopération dans différents domaines et spécialités artistiques, en tête desquelles la création d'un théâtre sahraoui afin d'aider le peuple sahraoui sur le plan culturel à faire connaitre sa cause aux plus hauts niveaux, et de promouvoir sa scène culturelle à l'échelle internationale".

"L'initiative de création d'un théâtre national de la République arabe sahraouie démocratique (RASD) constitue une tradition culturelle de longue date, ainsi qu'une démarche culturelle vers l'avenir de la souveraineté nationale du peuple sahraoui sur son territoire", a poursuivi la ministre.

Cette structure permettra, à travers ses oeuvres théâtrales, d'"enrichir et de développer le patrimoine culturel sahraoui à même de permettre aux artistes sahraouis de présenter leur expérience théâtrale et d'apporter leur touche sur la scène théâtrale arabe et internationale, en sus de faire connaître la lutte du peuple sahraoui à l'opinion publique", a précisé Mme Mouloudji.

La ministre a indiqué que son secteur oeuvre depuis la signature de la convention du 9 février 2023 avec le ministère sahraoui de la Culture, à ce que le Théâtre national sahraoui soit établi sur des bases professionnelles à tous les niveaux.

Le ministre de la Culture sahraoui, Moussa Selma a déclaré, quant à lui, que cette convention "s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération culturelle entre les peuples algérien et sahraoui en vue d'accompagner et de renforcer la culture sahraouie par l'expérience et l'expertise".

Cette convention, poursuit le ministre sahraoui, "vient également réaffirmer les positions indéfectibles du peuple et du gouvernement algériens en soutien à toute forme de résistance pour que la culture sahraouie soit un véritable front d'ancrage des valeurs et de l'identité nationales pour défendre la cause nationale dans tous les fora internationaux".

Mme Mouloudji avait visité plusieurs établissements culturels sahraouis tels que les Ecoles nationales du cinéma, de la musique et des arts ainsi que le Musée national de la résistance, et eu des entretiens avec le Premier ministre sahraoui Bouchraya Hammoudi Bayoun et la ministre sahraouie de l'Intérieur, Meriem Salek Ahmada.

De son côté, la ministre sahraouie de l'Intérieur, Mme Meriem Salek Ahmada, également membre du secrétariat national sahraoui, a affirmé que l'Algérie "est un pays défenseur des libertés, de la dignité et des valeurs. C'est la Mecque des révolutionnaires en ce qu'elle nous a aidés et défendus alors que les voisins nous ont poignardés dans le dos après avoir comploté contre nous et envahi nos terres pour nous diviser et tenter d'exterminer notre peuple ...".