Congo-Kinshasa: Félix Tshisekedi oblige la SNEL de prévenir ses abonnés sur les coupures d'électricité

Le président de la République a obligé, vendredi 17 mars, la Société nationale d'électricité (SNEL) de prévenir ses abonnés sur les coupures du courant et défaillances techniques.

Il l'a dit au cours du Conseil des ministres tenu par visioconférence.

Félix Antoine Tshisekedi a déploré les multiples dégâts causés aux ménages surtout démunis par ces désagréments.

A cette occasion, le chef de l'Etat a rappelé l'obligation d'assurer une communication générale et régulière qui incombe à la Société nationale d'électricité (SNEL) vis-à-vis de sa clientèle, qui se constitue à ce jour de la majorité des ménages répartis sur l'ensemble du territoire national, face aux coupures de plus en plus régulières d'électricité ou bien face aux défaillances techniques observées dans la desserte en électricité. Ces désagréments, a-t-il déploré, causent de nombreux dégâts aux ménages particulièrement ceux aux revenus modestes en ce qu'ils engendrent des pertes des provisions en denrées alimentaires voire la destruction d'appareils ménagers.

" Cette situation impose évidemment un mode de vie aléatoire aux ménages, faute de disposer d'une fourniture stable et permanente d'électricité, ressource pourtant capitale dans la vie de nos populations ", selon le compte rendu du Conseil des ministres.

La direction de la SNEL est donc appelée à communiquer clairement à ses abonnés un programme bien défini quant à l'amélioration progressive de la desserte en électricité, de manière permanente notamment dans les différentes communes de la capitale.

Les ministres du Portefeuille et des Ressources hydrauliques et électricité ont été chargés de veiller à ce que la direction de la SNEL organise une campagne d'information sincère et régulière.

Celle-ci devrait le faire en collaboration avec les médias accessibles à toutes les couches des populations des agglomérations touchées par ces coupures intempestives d'électricité, afin de réduire les dégâts causés aux ménages.