Afrique Centrale: 'Oeuvrer ensemble à l'instauration d'une paix et d'une sécurité durables dans cette région d'Afrique centrale'

L'ambassadeur Gilberto Da Piedade Verissimo, Président de la Commission de la CEEAC a prononcé un discours de circonstances à l'occasion de la cérémonie d'ouverture de la Réunion annuelle des responsables des entités des Nations Unies en Afrique centrale. C'était ce jeudi 16 mars 2023 à Libreville. Nous vous proposons toute l'intégralité de l'allocution .

Madame la Secrétaire Générale du Ministères des Affaires Étrangers de la République Gabonaise ;

Monsieur le Représentant Spécial du Secrétaire-Général des Nations Unies auprès de l'Union Africaine ;

Mesdames et Messieurs les Envoyés et Représentants Spéciaux du Secrétaire-Général des Nations Unies ;

Mesdames et Messieurs les Directeurs Régionaux ; Mesdames et Messieurs les Coordonnateurs Résidents ; Mesdames et Messieurs, en vos rangs, titres et qualités ;

Permettez-moi de me joindre à mon Frère Abdou ABARRY pour vous souhaiter la bienvenue à Libreville, siège du Bureau Régional des Nations Unies pour l'Afrique Centrale (UNOCA), qui accueille vos assises de ce jour, mais aussi siège de la Communauté Economique des Etats de l'Afrique Centrale (CEEAC).

Je voudrais également remercier très sincèrement mon Frère Abdou pour l'invitation étendue à la Commission de la CEEAC en vue de prendre part à cette cérémonie, une expression de l'excellente collaboration existant entre notre organisation et l'UNOCA.

Mesdames et Messieurs les Responsables des Entités des Nations Unies en Afrique centrale ;

Votre réunion qui débute ce jour se tient près de 20 jours seulement après la 22ème session ordinaire de la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement de la CEEAC qui a eu lieu à Kinshasa, en République Démocratique du Congo, le 25 février 2023.

Tout en prenant acte des actions entreprises par la Commission au cours de l'année 2022 et en la félicitant à cet effet, la Conférence a instruit la Commission

de poursuivre l'engagement de la Communauté dans un nombre de situations urgentes dans le domaine de la paix et sécurité, à savoir :

La résolution du différend entre le Rwanda et la RDC ;

L'accompagnement de la République Démocratique de Sao Tomé et

Principe à la suite des événements malheureux du 25 novembre 2022 ;

L'appui au processus de transition en cours en République du Tchad ;

L'évaluation de l'impact de la crise russo-ukrainienne et des crises

internes sur la situation politique et sécuritaire dans la région ;

La résorption de la crise humanitaire en Afrique centrale ;

La redynamisation de la sécurité maritime de l'Afrique Centrale sous le

paradigme mer-sécurité-développement ; et

Le soutien de la Communauté en vue de la levée par le Conseil de

Sécurité de l'ONU de l'embargo sur les armes contre la République Centrafricaine.

Mesdames et Messieurs les Responsables des Entités des Nations Unies en Afrique centrale ;

La Commission de la CEEAC considère que ces actions dans la gestion des situations ci-haut énumérées sera certainement moins efficace sans le précieux appui de l'UNOCA et des autres agences des Nations Unies implantées en Afrique centrale, dont la gestion vous est confiée.

En effet, au moment où se tient votre réunion annuelle, l'espace CEEAC reste confrontée à plusieurs menaces sécuritaires, dont le terrorisme et l'activisme des groupes armés et des mouvements sécessionnistes, exacerbés par la présence des combattants qui prêtent leurs services à travers les frontières de nombreux Etats, la circulation illicite des armes de tous le calibres et l'exploitation illicite des matières premières.

Le processus d'arrimage de la Force Multinationale de l'Afrique Centrale (FOMAC) aux textes fondamentaux issus de la réforme de la CEEAC, c'est-à- dire sa redynamisation, avec le renouvellement du personnel de son Etat-major et la mise en place des composantes en attente dans les Etats membres, tels que décidé par la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement lors de la 22ème session ordinaire précitée, participent, à coup sûr, de la volonté des Etats membres à oeuvrer en vue de l'instauration d'une paix et d'une sécurité durables en Afrique centrale.

La Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement de la CEEAC a également approuvé le Protocole révisé relatif à la sûreté et sécurité des intérêts vitaux en mer et dans les eaux continentales partagées des Etats membres de la CEEAC, gage d'une répression efficace de la criminalité dans les espaces aquatiques de la région et de l'exploitation optimale de ces dernières à travers le développement d'une économie bleue durable en Afrique centrale.

Aux défis sécuritaires ci-haut évoqués, il importe d'ajouter ceux relatifs au discours de haine et la transhumance utilisé à de fins criminels sur lesquelles la Commission de la CEEAC va jeter un regard particulière dans cet année 2023.

Mesdames et Messieurs les Responsables des Entités des Nations Unies en Afrique centrale ;

Les activités arrêtées dans le cadre de la mise en oeuvre des décisions de la Conférence mentionnées ci-dessus sont toutes inscrites dans le Plan d'Actions Prioritaires pour l'année 2023 de la Commission de la CEEAC adopté par la même conférence.

Ce plan d'actions comprend aussi bien les activités relatives à la mise en place du Comité des Sages de la CEEAC, l'opérationnalisation du Réseau des Femmes Médiatrices de la CEEAC, l'opérationnalisation du Mécanisme de coopération policière et judiciaire destiné à faciliter la libre circulation des personnes et des biens, de la stratégie régionale de prévention et de lutte contre le terrorisme en Afrique centrale, ainsi que l'adoption des protocoles additionnels au traité révisé instituant la CEEAC relatifs au Parlement, à la Cour de Justice et à la Cour des Comptes communautaires de la CEEAC.

Mesdames et Messieurs les Envoyés et Représentants Spéciaux du Secrétaire-Général des Nations Unies ;

Mesdames et Messieurs les Directeurs Régionaux ; Mesdames et Messieurs les Coordonnateurs Résidents ; Mesdames et Messieurs, en vos rangs, titres et qualités ;

C'est à dessein que j'ai présenté de façon plus ou moins détaillée les principales thématiques sur lesquelles se focaliseront les activités de la Commission de la CEEAC au cours de l'année 2023. L'objectif sous-jacent à cette démarche est clairement de faciliter la tâche d'identification des domaines de collaboration et de création de synergies entre vos institutions et la CEEAC.

Il nous faut en effet développer des partenariats dans ces différents domaines pour oeuvrer ensemble à l'instauration d'une paix et d'une sécurité durables dans cette région d'Afrique centrale.

Au regard du coût humain, matériel et financier de la construction de la paix et de la sécurité après des conflits violents, nos efforts doivent accorder la priorité à une démarche de prévention des crises et des conflits.

Ces efforts de prévention, s'ils doivent faire face aux nécessités de la prévention dite opérationnelle, ne doivent pour autant pas perdre de vue celles de la prévention structurelle.

Nous devons reconnaître qu'aucune prévention structurelle des conflits dans cette région d'Afrique centrale ne sera possible sans le souci déterminé et partagé d'oeuvrer au renforcement de la sécurité humaine et à l'amélioration continue de la gouvernance à la fois politique, économique et sociale des Etats membres de notre Communauté. Nul ne peut douter de l'expertise acquise et développée par les agences des Nations Unies dans ces 5 domaines.

Et la Commission de la CEEAC ne peut que souhaiter collaborer et développer de plus en plus des partenariats riches avec vos agences en vue de renforcer ses propres capacités à servir les peuples de cette belle région d'Afrique centrale dont la paix et la sécurité sont aujourd'hui des soucis partagés pour la CEEAC et les Nations Unies.

C'est pourquoi, je ne saurai clore mon propos sans réitérer ici la volonté de la Commission de la CEEAC à accroître sa collaboration et coopération avec les entités des Nations Unies présentes en Afrique centrale en tête desquelles l'UNOCA.

Tout en vous souhaitant des fructueuses délibérations, je vous remercie pour votre aimable attention.