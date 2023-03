Gabon: Lettre du Copil Citoyen à l'Honorable Faustin Boukoubi

Le Copil Citoyen a adressé une lettre à l'Honorable Faustin Boukoubi, Président de l'Assemblée Nationale du Gabon. Lettre déposée le 17 mars 2023 à l'Assemblée Nationale.

Libreville le, 17 mars 2023.

Objet : Ouverture d'une enquête Parlementaire sur le naufrage du Bateau ESTHER MIRACLE

Monsieur le Président,

Au moment où votre Législature ouvre ses travaux pour une nouvelle modification de la Constitution (la deuxième en 2 ans), faisant ainsi de votre Législature l'une des plus triste de l'histoire démocratique de notre pays au regard de plusieurs décisions prises sous elle (confiscation des conclusions du rapport d'enquête parlementaire sur les fonds COVID, dépénalisation de l'homosexualité, deux modifications de la Constitution en l'espace de 2 ans,etc...), nous sollicitons quoi que sans trop d'espoir, l'intervention de votre Législature sur la situation du naufrage du Bateau ESTHER MIRACLE de la Société Royal COST, lequel naufrage a fait 161 victimes dont 21 décès et 16 disparus à ce jour.

Monsieur le Président, si la responsabilité du naufrage est premièrement orientée vers l'armateur ROYAL COST MARINE et les services du Ministère de Transport, la non promptitude des secours est de la responsabilité première de notre Ministère de la Défense et du Ministère de l'Intérieur dont les missions premières portent sur la sécurité et la sûreté du territoire et de ses habitants. Leurs services ont été signalés sur le lieu du drame, plus de 07H00 de temps après que l'alerte ait été donnée alors même que cette zone de drame si situerait à 20 minutes de vol en hélicoptère de Libreville.

Avec autant de milliards investis dans la défense et la sécurité de notre territoire, quel est l'Etat réel des équipements de nos forces de sécurité et de défense ? 2,2 milliards inscrits dans la loi de finances 2022 pour l'achat du matériel de plongé, qu'en est-il ? autant de questions pour lesquelles nous sollicitons la représentation nationale pour l'ouverture d'une enquête Parlementaire dans l'espoir que les conclusions de cette dernière ne seront pas confisquées par votre législature comme ce fut le cas des conclusions du rapport d'enquête sur les fonds COVID.

Comptant sur la diligente attention que vous voudriez bien accorder à notre démarche, nous vous vous prions de bien vouloir croire, Monsieur le Président, en l'assurance de notre Haute Considération.

Pour le Compte du COPIL CITOYEN,

Le Responsable Gouvernance Judiciaire, Porte-Parole du COPIL CITOYEN.