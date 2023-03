Afrique: Football féminin (D2) - C'est la rentrée des classes ce samedi au Champroux

La deuxième division du football féminin reprend ses droits aujourd'hui, samedi 18 mars 2023, au stade Robert Champroux de Marcory. Une journée couplée à celle de la Journée internationale des droits de la femme (Jif).

" Football, facteur d'émancipation et d'épanouissement de la femme " est le thème retenu pour la reprise de la D2 interrompue depuis la saison 2018-2019. " Cette reprise va créer beaucoup plus d'engouement autour du football féminin. La D2 va permettre aux clubs engagés en Ligue 1 d'être plus compétitifs puisqu'il y aura des descentes cette année ", a déclaré la présidente de la Commission football féminin, Christine Ezoua.

L'ouverture de bal de cette grande rentrée des classes opposera à 11h deux formations de la poule B ; Glory football club à Teco football club de Marcory. Mais avant cette rencontre, des partages d'expériences avec des femmes du milieu, des matches de gala et des prestations d'artistes vont également meubler cette matinée.

Pour rappel, vingt-cinq clubs répartis en quatre poules animeront cette compétition ; deux poules (A et B) constituées de clubs d'Abidjan et deux poules (C et D) composées de clubs de l'intérieur du pays.

Ces rencontres se disputeront sur différents stades à Abidjan ainsi que ses alentours et ceux de l'intérieur du pays. Le premier de chaque poule accédera directement à l'élite. Ce qui signifie que quatre clubs connaîtront l'ascension quand deux de la Ligue 1 descendront.