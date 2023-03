Afrique de l'Est: Difficile pour les Congolais de se rendre au Rwanda

Les conditions auraient été durcies par les services de migration des deux pays. Une surprise désagréable pour les populations qui espéraient plus de souplesse.

Depuis quelques jours, de nombreux Congolais des provinces du Nord-Kivu et du Sud-Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo, disent éprouver des difficultés à traverser la frontière du Rwanda.

A la grande barrière entre les villes de Goma en RDC et Gisenyi au Rwanda, Eugénie Uwase, jeune entrepreneure congolaise, se tient sous un arbre. Elle doit retourner au centre-ville de Goma car sans visa, les douaniers rwandais ne l'ont pas laissée passer la frontière.

Présentation de visas

Pourtant, celle-ci est comme toujours en possession de sa carte de la communauté des pays des Grands lacs (CEPGL), mais aujourd'hui, le visa lui est réclamé.

"On nous exige de payer un visa annuel pourtant avant on traversait simplement avec des cartes CEPGL, sans avoir de visa. Cette mesure nous met mal à l'aise car entrer au Rwanda est devenu un problème", raconte Eugénie Uwase à la DW.

Il y a quelques mois, les habitants de Goma et Gisenyi pouvaient traverser la frontière avec de petits jetons délivrés sur présentation de sa carte d'identité.

Mais cette mesure a été levée par les services migratoires congolais sans préciser pour autant la nécessité désormais d'acheter un visa, comme nous l'explique Jonathan Hategeka, un étudiant rwandais qui traverse la frontière chaque jour.

"Avant, nous traversions juste avec notre pièce d'identité nationale, précise Jonathan Hategeka. Mais actuellement c'est devenu très compliqué car nous sommes obligés d'avoir des cartes de la CEPGL qui ont effectivement remplacé les cartes d'identité nationales."

Selon le professeur congolais Saleh Daddy, les habitants des deux pays doivent désormais s'adapter à cette procédure qui serait tout à fait normale.

"Si nous devons clarifier les choses, nous estimons que ce sont deux pays différents, affirme l'analyste à la DW. Il y a des visas de travail et des permis de séjour, deux documents totalement différents. On ne peut pas aller dans un autre pays sans documents de travail, tout comme on ne peut pas y travailler sans documents conformes à la loi internationale".

Principe de la Communauté foulé au pied

Pourtant il existe le principe de libre circulation entre les pays membres de la Communauté d'Afrique de l'Est mais Saleh Daddy estime qu'il n'est pas évident que celui-ci soit mis en oeuvre entre la RDC et le Rwanda.

"On comprend qu'avec les tensions qu'il y a entre le Rwanda et la République démocratique du Congo, ce n'est pas demain que ces mesures de libre circulation de l'East African community vont se régulariser et s'appliquer", conclut Saleh Daddy.

Les relations diplomatiques entre la RDC et le Rwanda traversent une crise profonde, Kinshasa accusant Kigali de soutenir militairement la rébellion du M23 qui se trouve aux portes de la ville de Goma.