Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 19 Mars 2023

Niger : Région du Sahel- Les Usa allouent une aide humanitaire de 150 millions de dollars

« Les États-Unis sont fiers de fournir près de 150 millions de dollars d’aide humanitaire pour soutenir les populations vulnérables au Niger et dans tout le Sahel », a dit Antony Blinken, le Chef de la diplomatie américaine lors de sa visite au Niger, comme rapporté par l’Anp. Cette enveloppe vise à apporter un soutien vital aux réfugiés et autres personnes touchées par le conflit et l’insécurité alimentaire. L’aide américaine répondrait également aux besoins des personnes touchées par l’insécurité alimentaire au Niger, au Burkina Faso, au Tchad, au Mali et en Mauritanie. Le Secrétaire d’Etat américain est arrivé au Niger en provenance d’Ethiopie, où il clôtura ce vendredi sa tournée africaine, qui a débuté le 14 mars 2023. (Source : Anp)

Mali : Mopti - Le premier ministre lance la stratégie de stabilisation des régions du centre. Son plan d’action pour la période 2022-2024 est estimé à 956,1 milliards de Fcfa dont environ 205,5 milliards de financement acquis. Arrivé hier à Mopti avec une forte délégation, le Premier ministre Choguel Kokalla Maïga procède, ce vendredi, au lancement de la Stratégie de stabilisation des Régions du Centre et son plan d’action 2022-2024. Il s’agit des Régions de Ségou, San, Mopti, Douentza et Bandiagara. En effet, ces localités sont devenues des théâtres d’opération des hommes sans foi ni loi qui s’adonnent à des attaques terroristes et entretiennent les conflits communautaires. (Source : abamako.com)

Guinée : Crise guinéenne- l’Ufdg envoie un message fort aux religieux…

Le parti Union des forces démocratiques de Guinée (Ufdg) a envoyé ce samedi 18 mars 2023, un message aux leaders religieux qui mènent une médiation en vue de trouver un dénouement pacifique au bras de fer qui oppose la junte aux forces vives. Alors qu’Elhadj Mamadou Saliou Camara et son équipe demandent un nouveau report de la manifestation du 20 mars, le parti dirigé par Cellou Dalein Diallo prévient que la patience a des limites. « Le Premier ministre a demandé aux religieux leur concours (pour désamorcer la crise). Par respect pour eux, nous avons accepté le principe. Nous avons des préalables clairement définis pour que nous puissions nous assoir et obtenir un dialogue constructif pour notre pays. Jusqu’à présent, nous n’obtenons pas gain de cause », a déploré Bano Sow, un des vice-présidents de l’Ufdg.( Source : Africaguinee.com)

Cote d’Ivoire : Cinquantenaire de la Journée Mondiale de l’Environnement- La Côte d’Ivoire sera le pays hôte.

Le ministre de l’Environnement et du Développement durable, Jean-Luc Assi, a lancé, le lundi 13 mars 2023, à Abidjan-Plateau, les préparatifs du cinquantenaire de la Journée Mondiale de l’Environnement dont la Côte d’Ivoire sera le pays hôte. Prévue le 05 juin 2023, sur les bords de la lagune Ébrié, la célébration de la Jme 2023 en Côte d’Ivoire est placée sous le thème « Solutions à la pollution plastique ».« Cette année 2023 au niveau mondial, la Côte d’Ivoire est le pays hôte de la Journée mondiale de l’environnement (Jme 2023). Nous avons tous le devoir de faire de cet évènement une réussite totale, comme l’a été l’organisation de la COP15 sur la lutte contre la désertification et la sécheresse », a annoncé Jean-Luc ASSI. Cette célébration marque l’engagement mondial des Nations Unies pour un environnement durable dans tous les pays. (Source : Cicg)

Togo : Elim Can 2023- Paulo Duarte rassure les supporters Togolais

Dans le cadre de la double confrontation entre les Éperviers du Togo et les Etalons du Burkina Faso, comptant pour les Éliminatoires de la Can 2023, le sélectionneur Paulo Duarte, rassure que le Togo peut s’en sortir malgré les difficultés. En effet, lors des deux premières rencontres, les Éperviers n’ont enregistré aucune victoire. Le Togo est pour l’heure dernier du groupe B avec un seul point, tandis que son prochain adversaire, le Burkina-Faso est en tête du groupe avec six points. Le sélectionneur fait également face aux forfaits de Fessou Placca et Frédéric Ananou. (Source : alome.com)

Benin : Pour la succession de Patrice Talon - 5 noms agitent son entourage

Sauf cataclysme constitutionnel, Patrice Talon quittera le pouvoir en 2026, conformément à la constitution actuellement en vigueur. Mais après Patrice Talon, il faut bien que le Bénin continue à exister avec à sa tête un nouveau duo présidentiel. Qui pour remplacer Patrice Talon ? A 03 ans de l’élection présidentielle, la question suscite déjà réflexion, non seulement au sein des partis politiques de tous les bords, mais également dans l’entourage du président de la république. Même si la mouvance présidentielle fait semblant de ne pas se préoccuper de cette question pour l’instant, elle y pense quand même et plusieurs noms circulent déjà comme des potentiels dauphins de Patrice Talon. (Source : presse locale)

Libye : Soutien au développement- La Bad présente aux investisseurs libyens une gamme de produits financiers

En marge de l’évènement ‘’Made In Libya’’ qui se déroule à Niamey du 14 au 19 mars 2023 au Centre International de Conférence Mahatma Gandhi, qui vise à ouvrir de nouveaux horizons aux produits libyens sur les marchés africains, le Groupe de la Banque Africaine de Développement (Bad) a participé le vendredi 17 mars, à une rencontre avec la mission des investisseurs libyens. Le but est de présenter à ces investisseurs, les produits financiers qui sont offerts par la banque aux secteurs publics et privés.A travers la présentation qu’elle a faite à cette occasion, la Chargée de Programmes Principale du Bureau National de la BAD au Niger, Mme Hadja Aminata TIME a indiqué que la Banque Africaine de Développement (Bad) « offre une gamme de produits financiers qui vont du prêt à flexibilité totale en passant par les prêts concessionnels, des produits de garantie, des produits de financement de commerce ainsi que de l’assistance technique et d’autres fonds spéciaux » (Source : Anp)

Gabon: Naufrage de l’Esther Miracle- Démission du ministre des Transports…

Brice Constant Paillat après le naufrage de l’Esther Miracle qui a fait au moins 21 morts, vient de rendre sa démission. Consécutif au naufrage du navire Esther Miracle les interpellations se poursuivent afin de situer les responsabilités dans ce drame qui a endeuillé le Gabon. Dans la nuit du 8 au 9 Mars 2023, le ferry Esther Miracle appartenant à la compagnie privée Royal Cost Marine (Rcm) coule au large des côtes gabonaises. L’enquête ouverte par les autorités gabonaises afin de situer les responsabilités dans ce drame qui a endeuillé le Gabon se poursuit. (Presse locale)

Une sélection de Bamba Moussa