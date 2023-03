Afrique: Cinquantenaire de la Jme à Abidjan- Le ministre Jean-Luc Assi lance les préparatifs

Le ministre de l’Environnement et du Développement durable, Jean-Luc Assi, a lancé, le lundi 13 mars 2023, à Abidjan-Plateau, les préparatifs du cinquantenaire de la Journée Mondiale de l’Environnement dont la Côte d’Ivoire sera le pays hôte. Rapporte le Cicg. Prévue le 05 juin 2023, sur les bords de la lagune Ébrié, la célébration de la Jme 2023 en Côte d’Ivoire est placée sous le thème « Solutions à la pollution plastique ».

« Cette année 2023 au niveau mondial, la Côte d’Ivoire est le pays hôte de la Journée mondiale de l’Environnement (Jme 2023). Nous avons tous le devoir de faire de cet évènement une réussite totale, comme l’a été l’organisation de la COP15 sur la lutte contre la désertification et la sécheresse », a annoncé Jean-Luc ASSI.

Cette célébration marque l’engagement mondial des Nations Unies pour un environnement durable dans tous les pays.

Pour rappel, la quantité de plastiques produite par an est estimée à plus de 400 millions de tonnes dont 95% se retrouvent dans les lacs, les fleuves, les mers et les océans. Ces plastiques, en plus d’être contenus dans la nourriture, l’eau et l’air sous forme de microplastiques, se retrouvent dans la consommation des hommes à hauteur de 50 000 microparticules de plastique par an.

C’est pour juguler ce fléau que « l’Assemblée des Nations Unies pour l’Environnement a pris la résolution pour l’élaboration d’un instrument juridiquement contraignant sur la pollution plastique, y compris dans l’environnement marin. Les négociations en cours devraient s’achever d’ici à la fin 2024 », a déclaré le ministre.

Par ailleurs, Jean-Luc Assi a rappelé que la Côte d’Ivoire continue de mener des actions en renforçant le partenariat public-privé, en accompagnant plusieurs entreprises dans la gestion durable des déchets plastiques, à travers la promotion de l’économie circulaire et la création d’emplois verts. Aussi, un cadre juridique a été élaboré en 2014 pour renforcer les actions de lutte contre la pollution plastique.

La Jme 2023 sera soutenue par le gouvernement des Pays-Bas, pays cités en exemple dans le cadre des initiatives de gestion durable des plastiques.