Cote d'Ivoire: PEJEDEC 3- Plus de 31 milliards de Fcfa pour la prise en charge de 68 000 jeunes d'ici à 2026

Dans le cadre du Projet Emploi Jeune et Développement des Compétences (Pejedec), 68 000 jeunes seront pris en charge d'ici à 2026 pour un montant de plus de 31 milliards de Fcfa. L’information a été donnée par le coordonnateur du projet, Dr Herman Toualy au cours de la signature d’une convention entre la Banque mondiale et les 24 régions et districts bénéficiaires du projet Pejedec phase 3, le 16 mars 2023 à Abidjan. Rapportent des sources gouvernementales ivoiriennes.

Représentant le Premier Ministre à cette occasion, le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomandé, a invité l’ensemble des acteurs impliqués dans la mise en œuvre du projet à faire preuve d’imaginations afin de mettre en place des modèles économiques inclusifs qui prennent en compte les réalités et les préoccupations des jeunes ruraux femmes et hommes.

Pour sa part, Mamadou Touré, ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l’Insertion professionnelle et du Service civique a fait savoir que cette cérémonie de signature de convention est en cohérence avec 2023 année de la jeunesse décrétée par le Président de la République, Alassane Ouattara.

Il a salué la Banque mondiale pour l’appui constant apporté au gouvernement ivoirien notamment dans son volet jeunesse, emploi des jeunes.

Pour la mise en œuvre de la phase 3 du Pejedec au niveau local, en lien avec l'Ardci, 24 Régions/districts ont été sélectionnés dans le cadre de la Maitrise d'ouvrage déléguée (Mod), pour la mise en œuvre de programmes de développement de compétences et d'accompagnement à l'auto-emploi.

Le projet a démarré en 2012 pour améliorer les résultats sur le marché du travail des jeunes dans certaines régions de Côte d’Ivoire et renforcer le secteur de l’enseignement technique et la formation professionnelle.

Le projet a atteint ses objectifs quantitatifs et qualitatifs pour ses phases 1 et 2, avec un taux de réalisation de 110%, soit 65 631 jeunes bénéficiaires dont 72% d'insérés.