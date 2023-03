Cote d'Ivoire: Présidence du Haut conseil des maliens- Moulaye Haïdara investi

Le président du Haut conseil des maliens de Côte d'Ivoire, Moulaye Haïdara a été investi ce samedi 18 mars 2023 à la Bourse du travail d’Abidjan-Treichville. L’information est rapportée par abidjan.net.

Élu pour cinq, il a témoigné sa gratitude à ses compatriotes. Il a placé son mandat sous le sceau de l’éducation, l’entente et la sincérité. Il a exhorté ses compatriotes à le soutenir durant son mandat et travailler main dans la main pour un Mali plus resplendissant hors de ses frontières.

Le représentant de l’ambassadeur du Mali en Côte d’Ivoire, Dianguina a pour sa part dit l’intérêt qu’accorde à cette organisation. Les autorités présentes ont souhaité qu’il œuvre pour l’intégration africaine et la promotion de la cohésion entre Maliens et Ivoiriens.

Le président sortant Mamadou Diawara a félicité son successeur et lui a dit son engagement à l’accompagner dans ses actions de paix et de cohésion.

Le Haut conseil des maliens rassemble tous les ressortissants de ce pays résidant en Côte d’Ivoire, sans distinction de l’origine régionale, ethnique, sociale, de sexe et de profession. Il vise la promotion de l’union et la solidarité entre les Maliens et leur porter assistance.