Maroc: 'Les Orientales de l'investisseur' mettent en avant les potentialités d'investissement de la région

Le directeur général du Centre régional d'investissement (CRI) de l'Oriental, Mohamed Sabri, a souligné, samedi à Oujda, que "les Orientales de l'investisseur" visent à mettre en exergue les potentialités d'investissements de la région de l'Oriental.

M. Sabri a fait savoir, dans une déclaration à M24, la chaîne d'information en continu de la MAP, que "les Orientales de l'investisseur", organisées dans le cadre de l'évènement "Les Orientales", visent à mettre en avant les atouts d'investissement de la région, ainsi que sa promotion territoriale en vue de présenter aux investisseurs les moyens de développer leurs projets dans cette région.

Il a également fait savoir que les travaux des "Orientales de l'investisseur" ont concerné l'investisseur local, national et international, et ont porté sur plusieurs axes et présentations, notamment autour de la nouvelle charte de l'investissement, les incitations de la région, en plus du projet du port de Nador "West Med". Et de poursuivre que cet évènement, organisé sous le thème "20 ans d'investissement pour un développement durable", auquel a pris part un nombre important d'acteurs, de décideurs économiques et politiques à l'échelle nationale et internationale, vise à mettre en lumière la transformation permanente que connaît la région, grâce à une stratégie de développement inédite.

"Les Orientales", qui sont organisées conjointement par la wilaya de la région de l'Oriental, le Conseil de la région de l'Oriental, le Centre Régional d'investissement (CRI) de la Région de l'Oriental et l'Agence de l'Oriental, visent à promouvoir cette région, désormais à même d'être le nouveau levier de l'économie nationale.

L'évènement est aussi marqué par la présence des délégations des pays africains, dont le Burkina Faso, le Cameroun, le Congo, les Iles Comores, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Niger, le Mauritanie, Madagascar, et le Sénégal.