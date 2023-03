Algérie: Ramadhan 2023 - La télévision algérienne dévoile une grille de programmes riche et variée

ALGER — L'Etablissement public de télévision (EPTV) propose pour le mois sacré de Ramadhan une grille de programme riche et variée composée de feuilletons sociodramatiques, des programmes religieux, des sketchs, des talk-show et d'autres programmes de gastronomie et pour enfants pour satisfaire le public, a-t-on appris de l'Etablissement.

A travers ses différentes chaînes, l'EPTV propose une série riche de feuilletons dramatiques dont le feuilleton "Dama" du réalisateur Yahia Mouzahem, "Harat Echouhada" de Mehdi Tassabest, les séries amazighes "Assif N'tzizwa" du réalisateur Idris Benchernine et "Izourane" de Boubkeur Slimane.

Des sitcoms sont prévues dans le cadre de cette grille, à l'instar de "El Amri et El Amria" de Hakim Boudaya, "Garajna" de Hocine Meziani, "Dhara fi Dachra" de Nylda Ouziala, "Is3afkom", de Mehdi Tassabest, "Mayna" de Walid Bouchebah et "Yema Taâzizt" de Tarek Chaâlal.

Des caméras cachées sont également prévues comme "Ma Tza3fouch 3lia" et des rencontres à l'honneur des figures artistiques pour rappeler à la mémoire l'art algérien authentique telles que "Jarka", "Sahratna", "Saha Ramdhankom", "Achiat Ramadhane", "Safar" et "Imghi N'toudert".

Par ailleurs, la télévision publique algérienne diffusera plusieurs talk-show comme "Studio FM", "Ramadhan Show", "Saha S'hourkoum", "Rakoum Felbal avec Kamel", animé par le comédien Kamel Bouakkaz.

Concernant les programmes religieux prévus sur la chaîne coranique, plusieurs émissions et concours religieux sont programmés dont "Tadj El Koran El Karim" pour la psalmodie du Saint Coran, "Hadi El Arwah" et la neuvième saison du programme "Mashafi".

Pour la gastronomie, plusieurs programmes sont attendus dont "Alf Bena we Bena" et "El bena fi Tahwissa" qui vise à promouvoir le patrimoine culturel et la destination touristique algérienne.

Des bulletins d'information seront diffusés tout au long du mois de Ramadhan à travers les différentes chaînes de l'EPTV (TV1, TV4, Canal Algérie, chaîne parlementaire), suivant un calendrier arrêté à partir de 8h00 jusqu'à 00h00. Le Journal télévisé sera diffusé à 18h30.