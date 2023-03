Algérie: La célébration du 61e anniversaire de la fête de la Victoire par l'Université, une affirmation de la symbolique historique de ce jour

ALGER — Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel Baddari, a affirmé, dimanche à Alger, que la célébration du 61e anniversaire de la fête de la Victoire par l'Université venait affirmer la symbolique historique de son rôle important dans le processus d'édification de l'Algérie nouvelle.

Présidant une cérémonie à l'occasion de la fête de la Victoire, organisée par l'Université d'Alger 1 "Ben Youcef Ben Khedda", M. Baddari a fait savoir que "la célébration de cet évènement par l'université algérienne vient affirmer son rôle important pour contribuer, plus que jamais, au processus d'édification de l'Algérie nouvelle", et ce, dans le cadre de la mise en oeuvre du programme du Gouvernement et de la concrétisation des engagements du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, notamment le 41e engagement visant à ériger l'université en locomotive de l'économie nationale.

A cette occasion, le ministre a appelé tous les acteurs du secteur, y compris les étudiants, à "participer au processus de promotion de l'université en locomotive de développement de la société dans différents domaines, ainsi qu'un portail de développement et un domaine essentiel pour créer la richesse, la créativité et l'innovation scientifique".

"La célébration du 61e anniversaire de la fête de la Victoire dans cet endroit symbolique intervient au moment où l'Algérie vit un sursaut social, économique et culturel exigeant la participation de tout un chacun dans la bataille de l'édification qui doit suivre le rythme de toutes les avancées scientifiques et technologiques modernes à même de réaliser la prospérité à laquelle aspire tout algérien", a poursuivi le ministre.

Organisée par l'université d'Alger 1, la cérémonie, qui a porté sur le thème de "la santé lors de la Révolution de libération", et le rôle des médecins et des étudiants lors de cette révolution", a été marquée par la distinction du moudjahid Youcef Al-Khatib, dit "Si Hacene", la moudjahida et infirmière Yamina Cherad et le professeur Mostéfa Khiati.