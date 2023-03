Algérie: Agriculture - L'approvisionnement du marché en produits agricoles au centre de la réunion du ministre avec les professionnels du secteur

ALGER — Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Mohamed Abdelhafid Henni a abordé, dimanche à Alger, dans une réunion de coordination avec les cadres du ministère et les professionnels du secteur, le sujet de l'approvisionnement régulier du marché national en produits agricoles de large consommation, durant le mois de Ramadhan, a indiqué le ministère dans un communiqué.

Présidant cette réunion consacrée au suivi de la réalisation des différents programmes et des dossiers relevant du secteur, "dans le cadre de la mise en oeuvre rigoureuse des instructions et des orientations du président de la République données, lors des assises nationales agricoles, organisées le 28 février passé, M. Henni a donné des instructions, à l'effet d'un approvisionnement régulier du marché, durant le mois sacré de Ramadhan, en produits agricoles de large consommation, d'autant plus que le dispositif mis en place à cet effet, à travers le système de vente directe aux citoyens par les groupes publics sous tutelle, a été présenté".

Il s'agit des deux groupes publics de valorisation des produits agricoles et de logistique "AGROLOG" et "GVAPRO" pour les différents produits agricoles (légumes, fruits et dattes).

Il s'agit, également, de l'Office algérien interprofessionnel des céréales (OAIC), pour la commercialisation de tous les produits liés à la transformation des céréales et des légumineuses à des prix régulés, du Groupe public "GIPLAIT" pour le lait et ses dérivés, de l'Office national interprofessionnel des légumes et des viandes (ONILEV) pour les produits agricoles frais, de l'Office national des aliments de bétail (ONAB) pour les viandes blanches et les oeufs, et de l'Algérienne des viandes rouges (ALVIAR), qui seront commercialisées à des prix régulés.

La rencontre était, également, une occasion pour présenter le dispositif dédié à l'approvisionnement du marché en viande rouge à un prix régulé de 1.200 DA et en viande blanche à 350 DA.

Ces opérations, ajoute le communiqué, "s'inscrivent dans le cadre de la mise en oeuvre des directives du président de la République d'assurer l'approvisionnement permanent et régulier en tous les produits agricoles de large consommation dans la quantité et la qualité nécessaires".

Cette rencontre, à laquelle ont pris part les cadres du ministère et les responsables des groupes et offices sous tutelle, a permis de suivre le taux de réalisation de différents programmes sectoriels spéciaux, dont notamment le lancement sur le terrain du programme de culture du tournesol sur une superficie de 45.000 hectares au titre de l'exercice 2023, dans le but de relancer le programme national de production d'huile.

La réunion a passé en revue également l'état d'avancement du programme de développement des arbres fruitiers résistants et de l'arganier.

S'agissant du lancement de la filière Lait et de ses dérivés, la rencontre a évoqué l'état d'avancement du programme relatif à l'élaboration des listes des vaches reproductrices ainsi que le lancement du programme d'élevage caprin.

La réunion a examiné, entre autres, le dossier d'extension des capacités de stockage de la filière des céréales et autres produits stratégiques, et ce en coordination avec toutes les parties concernées.

Le dossier relatif à l'état d'avancement de la réalisation du programme de réaménagement et d'extension du barrage vert a été passé en revue également.

La réunion a passé en revue également l'état d'avancement du recensement général de l'agriculture, en mettant l'accent sur l'importance de cette opération nationale qui consiste à identifier les capacités productives du pays et qui s'inscrit dans le cadre des objectifs de réalisation du plan d'action du gouvernement et de la feuille de route du secteur, ajoute le communiqué.

Par ailleurs, la rencontre a porté sur la préparation des élections pour le renouvellement des conseils interprofessionnels.

La réunion a pour objectif d'évaluer et de suivre la réalisation des différents programmes confiés au secteur.