Algérie: Belani reçoit la directrice du Centre finlandais de médiation pour la paix

ALGER — Le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Amar Belani a reçu, dimanche, la directrice du Centre finlandais de médiation pour la paix, Mme Katja Ahlfors, indique un communiqué du ministère.

Les deux parties ont examiné les moyens de coopération entre l'Institut diplomatique et des relations internationales (IDRI) du ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger et le Centre finlandais de médiation pour la paix dans divers domaines liés à la recherche et à la formation en matière de diplomatie et de médiation, précise le communiqué.

La rencontre a également constitué "une occasion pour échanger les vues sur le contexte international actuel, marqué par une escalade constante des foyers de crises et de conflits dans le monde et le rythme effréné de polarisation entre les puissances mondiales", lit-on dans le communiqué qui souligne "la vulnérabilité et le déséquilibre marquant la structure et le système de sécurité et de paix dans le monde".

L'accent a également été mis, lors de cette rencontre, sur la nécessité de "renforcer l'action multilatérale, considérée comme l'unique moyen à même de donner à la communauté internationale une plus grande capacité de régler les conflits qui menacent la paix et la sécurité internationales par des voies pacifiques, et répondre, de manière collective et efficace, aux défis majeurs auxquels l'humanité est confrontée aux plans de la sécurité et du développement", a conclu le communiqué.