Algérie: Fête de la Victoire - La communauté algérienne en France exprime son attachement à la patrie

PARIS — Les membres de la communauté algérienne établie en France ont organisé, dimanche au coeur de la capitale française, un rassemblement pour célébrer la fête de la Victoire (19 mars), exprimer leur attachement à leur mère patrie et saluer les acquis remportés à la faveur du programme du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.

Brandissant le drapeau national et scandant des slogans de soutien et de fierté d'appartenir à leur mère patrie en cette journée qui revêt une symbolique historique, ces Algériens, femmes et hommes, rassemblés en masse sur une place publique à Paris, ont exprimé leur attachement à "la souveraineté nationale" et fustigé "les suppôts et traitres" déchaînés contre leur propre pays.

Des personnalités artistiques et médiatiques algériennes et des militants avaient lancé des appels à la communauté nationale établie en France pour participer, dimanche, à une manifestation à Paris en vue d'exprimer l'attachement des membres de la diaspora nationale établie à l'étranger à l'instar de la France, à leur mère patrie et défendre "la souveraineté nationale et les intérêts du pays, mais aussi faire front uni contre les conspirateurs et les traîtres, suppôts de parties ennemies".