Algérie: Guerre de libération - Le sport au service de la cause nationale, large contribution pour éclairer l'opinion mondiale

ORAN — Les participants à un colloque international sur "Le rôle du sport dans le mouvement national et la guerre de libération (1895-1962)", ouvert dimanche à Oran, ont affirmé que le sport a largement contribué à porter la voix de la glorieuse guerre de libération à l'opinion publique mondiale.

Des enseignants d'universités du pays et de la Tunisie ont mis en exergue le rôle du sport dans différentes spécialités dont le football, la boxe, le cyclisme dans le mouvement national et la glorieuse guerre de libération à travers la sensibilisation et la mobilisation pour faire connaître la cause nationale et acquérir davantage de soutien en sa faveur.

Dr Hamid Aït Habouche de l'Université d'Oran 1 "Ahmed Ben Bella" a souligné que de nombreux athlètes algériens dans diverses disciplines telles que le football, la gymnastique, la boxe, l'athlétisme et autres ont fait de grands sacrifices depuis le début du 20e siècle avec l'émergence d'associations et de clubs sportifs.

Il a souligné que les footballeurs algériens activant dans les clubs français ont répondu à l'appel de la Révolution et rejoint le Front de libération nationale (1958-1962), faisant connaître la cause nationale dans tous les matchs qu'ils ont disputés contre les plus grandes équipes européennes, asiatiques et autres.

Pour sa part, Dr Zohra Souafi de la même université a appelé à mener des recherches et à ouvrir des projets de master et de doctorat sur les athlètes algériens qui ont émergé à l'époque coloniale, à l'instar des joueurs de l'équipe du Front de libération nationale, tels que Rachid Makhloufi, Mustapha Zitouni, le boxeur Cherif Hamia et autres.

Dr Aboud Ali, professeur d'histoire à l'Université de Chlef, a exhorté les chercheurs à "accorder plus d'attention au mouvement sportif à l'époque coloniale et à sa participation au renouveau de l'esprit national des Algériens", soulignant la contribution du sport individuel à hisser le drapeau national et à faire entendre la voix de la guerre de libération victorieuse dans les rassemblements sportifs internationaux comme la gymnastique, le cyclisme et l'athlétisme à partir de 1903, date de la constitution de la première équipe de gymnastique et de sa participation au Tournoi des Ardennes en France.

Cette rencontre de deux jours est organisée à l'initiative du "Laboratoire d'études maghrébines, élites et construction de l'Etat national" du département d'histoire et d'archéologie de la Faculté des sciences humaines et sciences islamiques à l'Université d'Oran 1 "Ahmed Ben Bella" coïncidant avec la célébration de la "Fête de la Victoire".

Le colloque comporte cinq axes relatifs aux "Associations et clubs sportifs algériens 1895-1962", "Activités et compétitions sportives 1895-1954", "Activités et compétitions sportives pendant la révolution de libération", "Champions algériens dans divers sports à l'époque coloniale" et "L'équipe de football du Front de libération nationale 1958-1962".

Lors de la première journée des travaux, une série de communications ont été animées abordant, entre autres, le rôle du sport dans la levée du drapeau de l'Algérie à l'époque coloniale (sport individuel comme modèle), les clubs et associations sportifs algériens à l'époque coloniale et leur rôle dans l'internationalisation de la cause nationale 1895-1962, ainsi que le rôle du Cheikh Abdelhamid Ibn Badis dans la création de clubs sportifs et leur impact sur le mouvement national, la glorieuse équipe du Front de libération nationale et son rôle dans la mise en avant de la guerre de libération à travers la presse internationale et locale.

Au programme de la deuxième journée du colloque, lundi, plusieurs communications traiteront du "sport, un autre aspect militant de la guerre de libération", de la désertion des joueurs algériens des clubs français et leur adhésion à la guerre de libération dans la presse française et de l'activité sportive chez les moudjahidine pendant la période coloniale française (Ahmed Ben Bella et Larbi Ben M'hidi, études et modèles) et autres.