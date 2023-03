Algérie: Fête de la victoire - Diverses activités commémoratives dans le Sud du pays

OUARGLA — Diverses activités commémoratives ont marqué, dimanche dans les wilayas du Sud du pays, le 61ème anniversaire de la Fête de la Victoire, le 19 mars 1962.

Des cérémonies de recueillement aux carrés des martyrs, avec la levée des couleurs nationales, le dépôt de gerbes de fleurs et la lecture de la Fatiha du Saint Coran à la mémoire des Chouhada, ont été organisées à cette occasion par les autorités locales civiles et militaires, des membres des familles révolutionnaires et des citoyens des wilayas du Sud.

Dans la wilaya de Ouargla, la journée a été marquée par le lancement d'un projet d'électrification des périmètres agricoles dans la région de Hassi-Miloud, commune de Ouargla, et le raccordement au réseau d'assainissement, sur 2,9 km, des lotissements ruraux du quartier d'El-Hedeb, commune de Rouissat, en sus du prolongement de la canalisation de refoulement depuis la station de pompage au quartier de Lechoual, ainsi que la mise en service d'un réseau d'électrification de la localité de Bour El-Heycha, au profit de 47 foyers, et le lancement d'un projet de réhabilitation de la station de collecte des eaux usées.

A l'extrême Sud-est du pays, wilaya de Djanet, l'occasion a été mise à profit par les autorités locales pour la remise des titres d'attribution de logements publics locatifs, la signature des conventions de coopération entre les directions des Moudjahidine, de la culture et le commissariat des Scouts Musulmans algériens (SMA) portant échanges des documents historiques et archives, et l'organisation des concours et expositions mettant en valeur le patrimoine historique et culturel de la région.

L'organisation des expositions de photographies, d'articles d'artisanat, d'une réception en l'honneur des vainqueurs des différentes compétitions sportives, ont également été au programme commémoratif de la wilaya.

Dans la wilaya d'Illizi, cette fête historique a donné lieu au lancement de deux opérations d'alimentation en eau potable et de raccordement au réseau d'alimentation en gaz naturel de 200 lots sociaux délimités dans la zone de Djarat, la pose de la première pierre pour la réalisation de 30 logements promotionnels aidés (LPA) au niveau de la zone urbaine de la ville d'Illizi, et la remise des diplômes aux bénéficiaires d'une formation au secourisme.

A Timimoun, une conférence sur l'histoire et le patrimoine de la région de Gourara et sa contribution dans la lutte contre le colonialisme français a été organisée à la salle de conférence du complexe sportif de la commune de Deldoul.

La pose de la première pierre d'un projet de réalisation de 100 logements publics locatifs au nouveau pole urbain de Hassi El-Gara, l'inauguration, au chef lieu de la commune, du nouveau siège de l'organisation des Moudjahidine de la wilaya, ont été les faits saillants ayant marqué la célébration de cette journée dans la wilaya d'El-Ménéa.

Dans la wilaya de Touggourt, l'occasion a donné lieu à la mise en service d'un réseau d'électrification pour 163 foyers dans la commune de Sidi-Slimane, l'inauguration d'un Matico, d'un jardin d'enfants dans la daïra de Mégarine, l'inauguration de l'esplanade "Liberté" de la commune de Nezla, et l'espace électronique au niveau de la recette principale de la wilaya de Touggourt.

A Bechar, quatre (4) nouveaux périmètres agricoles, totalisant 97 exploitations, localisés dans les communes frontalières de Meridja et Béni-Ounif ont été raccordés au réseau électrique dans le cadre de la célébration de la fête de la victoire.

En outre, l'on relève, à cette occasion, le lancement d'un projet de réalisation d'un établissement pédagogique moyen "Base 7" d'une capacité scolaire de 700 places, dotée d'une cantine scolaire devant servir 300 repas/J.