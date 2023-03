Algérie: Ahmed Attaf reçoit la directrice générale adjointe de l'OIM

ALGER — Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, a reçu dimanche à Alger, la directrice générale adjointe de l'Organisation internationale pour les migrations (OIM), Amy Pope, candidate en lice pour diriger cette organisation du système des Nations unies, indique un communiqué du ministère.

Les discussions ont porté sur "les perspectives du renforcement du rôle de l'OIM dans l'accomplissement de son mandat qui vise essentiellement à assurer une gestion humaine et ordonnée des migrations selon une approche globale basée sur la légalité et la coopération internationales", selon le communiqué.

Rappelant les "efforts colossaux" que l'Algérie déploie en tant que pays d'immigration et d'émigration, le ministre a réitéré la vision de l'Algérie "qui privilégie l'action préventive et le traitement des causes profondes de ce phénomène et la création des conditions propices à la sédentarisation des populations dans les pays et les localités d'origine à travers des coopérations internationales adaptées et renforcées", conclut le ministère dans son communiqué.