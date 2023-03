Algérie: Foot/ Equipe nationale (Arrivée de cinq binationaux) - 'Ils méritent notre respect'

ALGER — Le sélectionneur de l'équipe algérienne de football Djamel Belmadi, s'est réjoui dimanche de l'arrivée de cinq nouveaux joueurs binationaux, convoqués pour la première fois en vue de la double confrontation face au Niger, les 23 et 27 mars, comptant pour la 3e et 4e journée (Gr.F) des qualifications de la Coupe d'Afrique des nations CAN-2023 (reportée à 2024) en Côte d'Ivoire.

"J'ai souvent clamé la difficulté que nous avions à emmener en sélection des joueurs qui peuvent avoir un réel impact sur celle-ci. Je n'ai pas besoin de clamer partout notre travail. Il y a un joueur parmi ces jeunes qui a reçu deux convocations en même temps, des U20 et U23 de la France mais il a choisi l'Algérie, ça dépasse tout, ça n'est jamais arrivé. Dans l'histoire du football algérien, c'est la première fois que je vois ces choix. Ils méritent notre respect. Avant, il y avait eu Zitouni que dieu ait son âme, et Mekhloufi, et peut-être d'autres dont j'ai oublié. Ca m'a touché énormément", a-t-il indiqué lors d'une conférence de presse tenue au Centre technique national (CTN) de Sidi Moussa.

Pour ces deux rendez-vous face au " Mena", Belmadi a fait appel à 25 joueurs, dont 6 néophytes : Zinédine Belaïd (USM Alger), Farès Chaïbi (Toulouse FC/ France), Kévin Gitoun (SC Bastia/ France), Ryan Aït-Nouri (Wolverhampton/ Angleterre), Jaouen Hadjam (FC Nantes/ France), et Badreddine Bouanani (OGC Nice/ France).

"Ce sont certes 5 nouveaux (binationaux) qui viennent en même temps, mais chacun a son histoire. Certains préfèrent mettre au pilori les discussions. Moi, j'ai préféré la discrétion", a-t-il ajouté.

Interrogé sur la méthode utilisée qui a abouti à convaincre ces joueurs d'opter pour l'Algérie, Belmadi a affirmé qu'il s'agissait du même " mode opératoire" adopté auparavant, " nous leur avons expliqué le projet de l'équipe nationale, les objectifs, c'est le même mode opératoire utilisé avec tout le monde. Je leur ai parlé personnellement d'une manière directe.".

Et d'enchaîner: "Pour avoir discuté avec ces jeunes, leur sentiment par rapport à l'Algérie, ils sont très impliqués, ils ont eu une vraie éducation algérienne, un vrai amour de l'Algérie.".

En possédant désormais plusieurs cordes à son arc, Belmadi a souligné que l'objectif immédiat est de permettre à ces nouveaux joueurs de bien s'intégrer au sein de l'équipe. "Notre projet est de les voir s'intégrer,

je leur ai dit que je n'ai aucun problème avec l'âge. Ils n'arrivent surtout pas en super héros, loin de là. Ils doivent s'inscrire dans ce collectif avec l'objectif de gagner des titres", a-t-il expliqué, ajoutant, toutefois, qu'il n'avait aucune certitude sur la réussite de tel ou tel joueur.

"Je ne peux pas dire que ces nouveaux joueurs vont réussir ou non, je ne suis pas divin. Il y a eu une première étape qui consistait à faire venir ces éléments, ils ont accepté et ça me touche, la seconde étape est de savoir comment chacun va évoluer. J'espère que tout le monde sera un joueur important pour l'équipe nationale. Je n'ai aucune certitude".

Et de conclure: "le réservoir de nos joueurs est bien limité comme tout le monde, à l'exception du champion d'Afrique le Sénégal. Avoir des qualités intrinsèques ne garantit pas l'idée de réussir. Il y a des listes à faire, il doit y avoir de la cohérence. J'ai en tête l'objectif de la CAN-2024, mais nous devons d'abord valider notre qualification. J'ai une feuille de route, un plan. Nous voulons arriver, une fois qualifiés, à être sûrs d'avoir le meilleur groupe possible pour performer dans les prochaines compétitions".

Vainqueur en juin 2022 des deux premiers matchs : à domicile face à l'Ouganda (2-0) et en déplacement devant la Tanzanie (2-0), l'Algérie occupe le poste de leader du groupe F avec 6 points, devant le Niger (2 points), alors que la Tanzanie et l'Ouganda suivent derrière avec un point chacun.