Ile Maurice: Fausses promesses de mariage - Une Malgache se dit victime d'exploitation sexuelle

Une coiffeuse malgache de 30 ans a débarqué à Maurice dans l'espoir d'un meilleur avenir.

Elle voulait améliorer ses aptitudes en suivant un cours d'esthétique. Elle croyait réaliser son rêve après avoir rencontré un internaute mauricien via Facebook. Mais elle aurait vite déchanté. À son arrivée, elle aurait été sexuellement exploitée. Elle a consigné une déposition au poste de police de Baie-du-Tombeau, mardi après-midi. Dans sa plainte, la trentenaire raconte qu'elle a fait la connaissance d'un habitant de Vallée-Pitot de 60 ans sur Facebook. Au cours de leurs conversations, ce dernier lui aurait promis un cours d'esthéticienne quand elle serait à Maurice.

Le sexagénaire lui aurait payé son billet d'avion et son logement. La jeune femme, croyant en sa bonne étoile, a accepté. L'habitant de Vallée-Pitot aurait aussi transféré de l'argent sur son compte pour qu'elle s'achète des vêtements et pour ses dépenses personnelles.

La Malgache relate qu'elle a atterri à Maurice le 2 mars. Le retraité a envoyé un taxi la récupérer et la conduire dans une maison d'hôte à Baie-du-Tombeau où elle devait être hébergée pendant 12 jours. Le lendemain, le Mauricien lui a rendu visite et aurait essayé de l'embrasser et de la caresser. Elle raconte l'avoir repoussé. Il serait revenu le 7 mars et aurait dit à la jeune femme qu'il n'avait pas eu de relations sexuelles avec son épouse depuis cinq mois et que, si elle acceptait sa proposition, il l'épouserait. Pensant que l'individu était sincère, elle a accepté.

L'homme est revenu le lendemain pour avoir des relations sexuelles avec elle mais elle aurait refusé. Le suspect lui aurait alors confié qu'il l'avait fait venir à Maurice pour avoir des relations sexuelles avec elle et non pour lui offrir des cours. Il l'aurait forcée à passer à l'acte. Elle dit avoir confié à l'habitant de Vallée-Pitot qu'elle souhaitait rentrer chez elle. Elle a aussi appris que l'internaute vit toujours avec son épouse et n'a nullement l'intention de l'épouser. Elle l'accuse de lui avoir fait de fausses promesses de mariage et d'exploitation sexuelle. Comme elle dit craindre pour sa vie, la Malgache a été placée dans un abri et sera rapatriée. Quant au suspect, il a été arrêté et placé en détention. Il a été traduit en justice mercredi mais il nie les faits qui lui sont reprochés.