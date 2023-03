Ile Maurice: 'Sugar daddies' - Phénomène accentué par les sites de rencontre

Le récent rapport de l'ONU révèle que le phénomène de "sugar daddies" existe bel et bien à Maurice, non seulement chez de jeunes majeur(e)s mais aussi des mineur(e)s qui s'aventurent. C'est un réseau sans aucun contrôle, sauf si un abus sur mineur est signalé. La plupart des cas restent non rapportés par peur de la stigmatisation.

Les sites de rencontre en ligne sont nombreux et une simple recherche permet de trouver un "sugar daddy" voulant séduire un "sugar baby". À Maurice, ces rencontres entre jeunes et partenaires plus âgés, moyennant une contrepartie, se font surtout sur Internet. Une simple recherche sur Google nous a conduit à une dizaine de sites pour rencontrer un sugar daddy ; c'est littéralement un "papa-gâteau" ou homme aisé d'un certain âge, qui recherche une compagnie plus jeune contre rémunération. L'inscription sur ces sites ressemble au premier abord à celle d'un site de rencontre classique. Sexe, âge, photo, profession... mais rapidement d'étranges informations viennent s'ajouter, tel le niveau de vie du sugar daddy ou les mensurations et besoins mensuels du sugar baby.

Il ne suffit, aujourd'hui, que d'un seul clic pour trouver un portefeuille bien garni et faire battre un pacemaker. "Can you imagine how much money you will spend on dates that sometimes don't work out at all? Do you remember all the efforts you put up preparing what to wear, putting on make-up, telling yourself you're beautiful just to please your date? Are you sick of excuses coming from Mauritius babies because they are always late or cannot arrive on the said day? If you want to take Grand-Baie dating to another level and if you think meeting daddies online is suitable for your lifestyle, then try dating online", propose l'un des sites.

Sur d'autres sites, de jeunes Mauricien(ne)s font aussi leur demande. Les papas-gâteaux sortent le grand jeu et les jeunes filles ne jurent que par se faire entretenir. "Looking for someone who will take care of me I want discreet sex and to be pampered", disent certain(e)s. Ainsi, après quelques échanges, les modalités sont fixées pour une rencontre et une "intime compagnie". Il faut souligner que ces sites de rencontre n'ont aucune restriction en termes de qui peut se connecter ou en termes d'âge. Ils sont ouverts à tous et certains sugar daddies n'hésitent pas à publier les avantages luxueux qu'offre cette relation.

Plus glamour

Cependant, le fait reste que derrière ces sites de rencontre, c'est ce qui inquiète le plus, c'est la prostitution déguisée. Des jeunes à la recherche de réconfort et de stabilité font partie d'une bande bien organisée de proxénètes. Ces jeunes sont bien dans une relation liée à des risques de prostitution. Sugar baby et sugar daddy ne sont qu'un moyen pernicieux de rendre plus acceptable la prostitution juvénile. "C'est plus glamour", souligne une jeune étudiante. À Maurice, beaucoup de jeunes en situation précaire ou qui doivent financer leurs études s'adonnent à cette pratique. "De plus en plus de jeunes aujourd'hui sortent aussi avec des hommes mariés qui ne sont pas nécessairement sur ces sites mais qu'elles rencontrent à travers les réseaux sociaux. Quelque fois sortir avec un homme plus âgé qui a une situation stable semble plus intéressant qu'être avec un jeune. J'ai des amies qui sortent avec des hommes mariés beaucoup plus âgés pour vivre un autre style de vie plus confortable. Ces hommes paient leurs frais de scolarité, leur achètent des vêtements et les emmènent manger dans de grands restaurants", explique-t-elle.

Aucune enquête

Ces sites ne feraient pour l'instant l'objet d'aucune enquête policière car ils seraient difficiles à retracer. Il n'y a aucune donnée officielle du nombre de jeunes ou d'enfants victimes d'abus sexuel. Comme le dit la rapporteuse de l'ONU, "there is an increasing number of young girls who aspired to have so-called 'sugar daddies', without understanding the abusive nature of this, and labelling it as a relationship, despite the payments or cashless transactions made for sexual favours or services provided by them. Because of its apparently consensual and voluntary nature, this form of abusive relationship involving a minor and an older person is not regarded as commercial sexual exploitation or prostitution, nor is it seen as a form of exploitation". Un policier explique qu'il devient très difficile de retracer ces personnes car dans la plupart des cas les relations sont consensuelles. "Impossible de dire si ces jeunes sont des mineur(e)s ou pas. Pour la police c'est difficile d'enquêter quand il n'y a pas de cas rapportés. Bien souvent, certaines affaires sont déguisées en cas d'abus sur de jeunes enfants car les familles mêmes ne souhaitent pas que d'autres vérités sortent au grand jour", souligne-t-il. Il estime qu'un contrôle pourrait se faire au niveau de ces sites mais là encore, il s'agit d'un autre aspect légal pour interdire ce genre de sites.

Prisheela Mottee, présidente et fondatrice de Raise Brave Girls, estime pour sa part que pour prévenir le problème des sugar daddies, il faut d'abord expliquer au grand public ce modus operandi qui se fait au détriment des jeunes. "Nous devons être mieux placés pour avertir les parents et demander aux écoles d'ouvrir le débat. Ensuite, nous avons besoin du soutien des autorités et des forces de police pour expliquer le danger. Il faut mettre plus d'efforts dans l'éducation civique et les valeurs humaines." Elle souligne aussi les dangers de viol, violences sexuelles ou arnaques dans ce genre de relations. "C'est vrai qu'on est en démocratie et lorsqu'il s'agit de personnes majeures, les protagonistes parleront de consentement tant qu'ils ne franchissent pas la ligne de la prostitution. Nous observons que trouver un sugar daddy peut devenir une obsession pour un mode de vie somptueux au lieu de chercher un emploi. En fin de compte, le style de vie somptueux "sponsorisé" peut devenir une illusion."