Ile Maurice: Retour sur le lieu du crime...Sharon, empoisonnée à trois ans

Dans cette rubrique hebdomadaire, nous revenons sur des disparitions, faits divers ou crimes perpétrés il y a des semaines, mois ou années... des drames qui ont marqué les esprits et bouleversé des vies à tout jamais...

Sharonne Cinthia Aza, trois ans, habitante de Melrose, Montagne-Blanche, est morte le 13 mars 1998 après avoir été empoisonnée. Selon ses proches, l'épouse du concubin de sa mère aurait préparé quelque chose qu'elle lui aurait ensuite fait boire. Le trio - le couple et la maîtresse du mari - habitait sous le même toit. Après une déposition de la soeur de la victime à la police, incriminant l'épouse, celle-ci avait été arrêtée peu après.

Selon la mère de la fillette, Merline Claire, elle l'avait laissée sous la garde de sa fille ainée, Natasha, 12 ans, pour se rendre à la boutique et elle en avait profité pour passer chez une connaissance du voisinage. Mais à peine arrivée chez cette dame, avait-elle raconté à l'express, qu'elle a vu sa fille qui courait avec Cinthia dans les bras. La bouche de la petite était recouverte d'écume. Mère et fille ont transporté l'enfant au dispensaire de la localité où on leur a conseillé de l'emmener d'urgence à l'hôpital de Flacq. Cependant, à leur arrivée à l'hôpital, le personnel soignant a constaté que Cinthia était déjà morte. L'autopsie a révélé qu'elle était décédée d'un empoisonnement aigu.

Natasha a alors révélé que vers dix heures, elle était entrée dans la salle de bains à côté de la maison et qu'à travers une porte vitrée, elle avait vu l'épouse du concubin de sa mère, une ménagère de 27 ans, préparer quelque chose qu'elle avait mis dans un gobelet avant de le donner à Cinthia. Juste après, elle avait vu sa soeur se tordre de douleur et s'affaisser. Natasha avait alors pris sa petite soeur dans les bras avant de lancer à la suspecte : "Ou finn donn sa zanfan la boir kitsoz ?" avant de partir à la recherche de sa mère. Merline Claire avait alors relaté à l'express qu'elle avait effectivement eu une altercation avec la suspecte dans la matinée. "Li finn zouré ek li finn dir moi li pou fer moi soufer, mo pa finn kas latet. Je ne pensais pas qu'elle pourrait faire une chose pareille."

Le concubin, Clency Chantoiseau, était au travail dans un supermarché de Montagne-Blanche au moment du drame. Ce sont des policiers qui lui ont appris la nouvelle sur son lieu de travail vers 12 h 45. "Il (NdlR, un policier) m'a dit que mon enfant avait avalé quelque chose." Il avait aussi déclaré au journal qu'il n'en savait pas plus car quand il avait quitté la maison vers 6 h 30 le matin, sa fille allait bien. Il avait aussi expliqué qu'une semaine avant le drame, il avait fait venir habiter chez lui, sa concubine et les cinq enfants de celle-ci. Son ménage, avait-il ajouté, ne marchait plus et il avait même déjà quitté le toit conjugal. "J'ai connu Merline il y a quatre mois et nous habitions Rose-Hill. Mais depuis une semaine, mon épouse et elle habitaient ensemble avec leurs enfants." Clency Chantoiseau et sa femme avaient eux quatre enfants.

La petite Cinthia avait été enterrée au cimetière de Montagne-Blanche le lendemain du drame alors que le gobelet avait été saisi par la police aux fins d'analyse. Selon des informations provenant de la police, la suspecte avait ensuite retrouvé la liberté. Nous n'avons toutefois pas pu mettre la main sur des articles faisant état d'une quelconque libération ou condamnation.