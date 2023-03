Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 20 Mars 2023

Mali : Sortie de crise - Le projet de Constitution présenté aux forces vives aujourd'hui

Dans ce communiqué émanent du gouvernement, le Ministre d'Etat, Ministre de l'Administration territoriale et de la Décentralisation, Porte-parole du Gouvernement, annonce la présentation, ce lundi 20 mars prochain, du projet de la Constitution validé par le président de la Transition, le Colonel Assimi GOÏTA, aux forces vives de la nation malienne. A la suite de la remise du projet de Constitution par la Commission de finalisation, le Gouvernement de Transition informe que le Président de la Transition, Chef de l'Etat, Son Excellence Le Colonel Assimi GOÏTA a validé le projet de Constitution qui lui a été solennellement remis par la Commission chargée de la finalisation, le 27 Février 2023. (Source : abamako.com)

Côte d'Ivoire : Après un séjour de 2 semaines en France - Le Président Alassane Ouattara a regagné Abidjan, ce samedi

Le Président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara a regagné Abidjan, ce samedi 18 mars 2023. Il avait quitté Abidjan, le 3 mars 2023 pour un séjour en France. A son arrivée à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan-Port-Bouët, le couple présidentiel a été accueilli par le Vice-président Tiémoko Meyliet Koné, le Premier ministre Patrick Achi, des membres de son cabinet ainsi que des membres du gouvernement. (Source : Fratmat.info)

Sénégal : Affaire Ousmane Sonko- Le Pastef annonce porter plainte pour tentative d'assassinat

Au Sénégal, le parti d'opposition Pastef annonce une plainte pour tentative d'assassinat et atteinte à l'intégrité physique sur Ousmane Sonko. Le président du parti aurait été brutalisé jeudi 16 mars sur le chemin du tribunal alors qu'il répondait à une convocation de la justice. La coalition au pouvoir dénonce des manœuvres pour échapper à son procès. L'état de santé d'Ousmane Sonko est extrêmement préoccupant. C'est ce qu'a affirmé son parti samedi 18 mars en conférence de presse. Le leader d'opposition avait reçu du gaz lacrymogène lors du trajet mouvementé entre son domicile et le tribunal de Dakar, jeudi. Le Pastef annonce qu'il va saisir la justice. (Source : adakar.com)

Niger : Votes des Nigériens à l'extérieur- 205 314 électeurs seront aux urnes

La Commission électorale nationale indépendante (Cni) vient d'organiser à Niamey, une rencontre d'échanges avec les représentants des partis politiques. Cette rencontre présidée par le président de la Commission Electorale Nationale Indépendante, Me Issaka Souna a été l'occasion pour les deux parties d'échanger sur l'état d'avancement de l'enrôlement et l'organisation par la Ceni des votes des Nigériens à l'extérieur. Dans ses mots introductifs, le président de la Commission électorale nationale indépendante a rappelé que l'institution a démarré l'élaboration de la liste électorale des Nigériens de la diaspora le 15 octobre 2022 après consultation des partis politiques, des organisations de la société civile et des responsables des médias. « Cette opération s'est poursuivie avec la phase de la gestion du contentieux de la liste provisoire jusqu'au 28 février 2023 », a-t-il ajouté. Avec l'appui de l'administration diplomatique, les commissions administratives et les associations des nigériens à l'extérieur, les équipes de la Ceni ont abattu sur le terrain un travail remarquable dont les résultats rassurent quant à la suite du déroulement normal du scrutin du 18 juin prochain, a indiqué Me Issaka Souna. (Source : Anp)

Guinée : Ramadan- Le Gouvernement annonce une batterie de mesures

Le Gouvernement de la transition, à travers le ministère du Commerce, de l'industrie, des petites et moyennes entreprises a annoncé une batterie de mesures pour la stabilité des prix des denrées alimentaires à l'approche du mois saint de Ramadan. Face aux conseillers nationaux, la ministre Louopou Lamah, assure qu'il n'y a pas de risque de pénurie ou d'inflation pendant ce mois de grande consommation. Elle annonce que le Gouvernement a signé un protocole d'accord avec la chambre du commerce, de l'industrie et de l'artisanat de Guinée. Ledit protocole porte sur l'approvisionnement du marché en denrées suffisantes et la fixation des prix du riz, de la farine, du sucre, de l'huile et du lait. La situation à ce jour se présente comme suit : 277 889 tonnes riz couvrant plus de six mois ; 67 348 tonnes de sucre, pour plus de trois mois de couverture ; 217 202 tonnes d'huile couvrant plus de trois mois ; 21 991 tonnes de lait en poudre, couvrant plus de quatre mois ; 7 921 tonnes de chaire de poulets, couvrant plus de trois mois », a-t-elle cité. (Source : africaguinee.com)

Burkina Faso : Taekwondo - Fayçal Sawadogo fait flotter le drapeau burkinabè en Belgique

Le champion burkinabè Fayçal Sawadogo continue d'amasser ses médailles d'argent. Eh oui ! Le samedi 18 mars 2023, le jeune taekwondoïste a remporté une nouvelle médaille d'argent au tournoi International G2 de Belgique. Le taekwondo burkinabè se porte décidément bien. Pour preuve, le pays des Hommes intègres inscrit son nom en Belgique en remportant sa première médaille d'argent au tournoi International G2 de Belgique grâce à son poulain Fayçal Sawadogo. Cette prouesse lui a été possible grâce à ses victoires contre les représentants du Japon, de la France, de l'Espagne, de la Norvège, etc. Cependant sa contre-performance contre le Champion d'Asie en finale va l'empêcher de revenir avec l'or. (Source : Burkina 24)

Maroc : Tribunal correctionnel de Paris- Deux journalistes français condamnés pour avoir tenté de faire chanter le roi

La décision est tombée le 14 mars 2023 au tribunal correctionnel de Paris : les deux journalistes Catherine Graciet et Eric Laurent ont été jugés coupables de tentative de chantage envers le roi du Maroc et ont été condamnés à 1 an de prison avec sursis et à une amende de 10 000 euros. Leurs avocats ont décidé de faire appel. Un an de prison avec sursis et 10 000 euros d'amende pour chacun des deux journalistes français. La décision est à peu près conforme à ce qui avait été requis il y a deux mois. L'action civile du royaume du Maroc a également été jugée recevable et les deux prévenus devront verser 5 000 euros chacun au Makhzen. (Source : Fratmat.info)

Gabon : Révision constitutionnelle- Audition du Pm à l'Assemblée nationale

Le Premier ministre Alain-Claude Bilie-By- Nze était ce vendredi devant les députés membres de la Commission des lois, des Affaires administratives, et des Droits de l'homme, pour leur soumettre un projet de loi portant révision de la Constitution de la République gabonaise. (Source : alibreville.com)

Centrafrique : Enlèvement du cardinal Nzapalainga en tournée dans l'Est - L'Église nie tout

Selon l'Église, le cardinal Nzapalainga et sa délégation sont arrivés jeudi à Ouadda, à 800 km de la capitale Bangui. Vendredi, ils se sont mis en route, mais des rebelles de la Cpc leur ont barré la route. Plusieurs sources concordantes ont alors affirmé que l'archevêque de Bangui et son équipe avaient été pris en otage et que les ravisseurs exigeaient une rançon de 5 millions de francs Cfa. L'affaire est remontée en haut lieu. Le bureau du Premier ministre a déclaré que Félix Moloua suivait la situation de près et qu'il avait tenu des réunions avec ministres, préfet et sous-préfets. La Cpc, elle, dément. (Source : Rfi)

Rdc : Crise humanitaire à l'Est- 500 000 déplacés, les besoins sont énormes

Les violents combats qui se déroulent dans l'est de la Rdc entre les Fardc, les forces gouvernementales congolaises et les rebelles du M23, mouvement soutenu par le Rwanda selon l'Onu, ont déjà fait près de 800 000 déplacés. Un pont aérien établit par l'Union européenne a permis la livraison vendredi à Goma au Nord Kivu, de 35 tonnes d'aide humanitaire. Pour en parler, Jean-Marc Chataigner, ambassadeur de l'Union européenne en Rdc, invité de Rfi. Il répond aux questions de Jean-Baptiste Marot. Jean-Marc Châtaigner, chef de la délégation de l'Union européenne et Bruno Aubert, ambassadeur de France en République démocratique du Congo, à l'aéroport international de Goma le 10 mars 2023.