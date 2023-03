Angola: Le centre culturel de Huambo aura une école supérieure des ARTs

Huambo (Angola) — Le Centre culturel de Huambo, en construction, disposera d'une école supérieure des arts pour la formation académique et professionnelle des créateurs.

Le fait a été annoncé vendredi, dans des déclarations à la presse, par le ministre de la Culture et du Tourisme, Filipe Zau, à l'issue d'une visite au projet pour s'informer de l'avancement des travaux, qui ont débuté en 2011.

L'infrastructure, dont les travaux ont repris en 2022, après cinq ans d'arrêt, sera composée de deux salles de cinéma, de deux salles de conférence, d'un espace de présentation d'oeuvres d'art, de littérature et de musique, de deux salles de danse, d'un nombre égal pour les arts visuels et l'artisanat et une pour les expositions.

Une fois terminé, il disposera également de 11 boutiques de spécialités artistiques et culturelles, d'un restaurant au 2ème étage, surplombant la partie haute de la ville, de deux cafés face à la partie basse de la ville, d'espaces de soutien aux acteurs et musiciens lors de leurs exhibition sur scène et de deux salles pour les cours de musique.

Sans entrer dans les détails, le gouvernant, qui travaille depuis deux jours dans le plateau central pour radiographier le secteur qu'il dirige, a indiqué que le projet vise à offrir une formation qualifiée aux étudiants des différentes provinces du pays et de l'étranger qui ont l'intention d'étudier les sciences des arts, dans leurs spécificités variées.

De cette façon, a-t-il poursuivi, l'intention est de répondre aux défis de la formation spécifique à la culture qui, en général, ont été oubliés dans divers projets de formation dans le pays et, par conséquent, créer, dans un avenir proche, un orchestre symphonique à la province et un national.

Selon le responsable, la ville de Huambo dispose de conditions adéquates pour promouvoir la formation dans les différentes spécificités des arts, car elle dispose de plusieurs établissements d'enseignement supérieur publics et privés, qui peuvent aider à la réalisation du projet et, à terme, absorber les personnel formé pour le développement des activités d'enseignement, d'investigation et de recherche scientifique.

Le ministre a également fait savoir que l'initiative vise à développer l'art, à travers la formation, ainsi que le plein fonctionnement du Centre culturel de Huambo, avec la réalisation continue et avec la qualité souhaitée des activités culturelles, en termes de musique, théâtre, danses , entre autres.

A l'occasion, Filipe Zau a été impressionné par l'état actuel des travaux du Centre culturel, qui enregistrent un degré d'exécution physique supérieur à 80 %.

Il a pointé le mois d'août pour son achèvement et son inauguration, expliquant que les modifications apportées au projet, avec l'ajout d'autres composantes essentielles à son plein fonctionnement, ont rendu impossible son achèvement en février dernier, comme initialement prévu.

"Nous pensons qu'avec son entrée en service, en synchronie avec d'autres infrastructures culturelles, ajoutée au rôle des royaumes et ombalas existants dans la province, Huambo pourrait devenir, dans un court laps de temps, une capitale culturelle de l'Angola", a prédit .

Dans une autre partie de l'entretien, le ministre a admis qu'il était nécessaire de créer des fonds pour l'entretien des infrastructures du secteur dans le pays, afin d'éviter sa dégradation et, par conséquent, de garantir son plein fonctionnement pour le développement de la culture nationale.

Le manque d'argent conditionne des travaux du musée de Huambo

Le ministre de la Culture et du Tourisme a également visité le Musée régional de Huambo, dont les travaux de requalification sont paralysés depuis plus d'un an, faute de moyens financiers.

A l'occasion, le ministre a fait savoir que le département ministériel qu'il dirige continue de rechercher des financements pour la reprise, prochainement, des travaux.

A cet effet, il a indiqué que la possibilité d'inscrire le projet dans le prochain Budget Général de l'Etat (OGE) de la province ou du Ministère de la Culture et du Tourisme est à l'étude.

Toujours le premier jour de sa journée de travail, le ministre de la Culture et du Tourisme a également vérifié le fonctionnement de la Bibliothèque provinciale de Huambo, inaugurée en 2016, et a tenu une réunion avec la gouverneure, Lotti Nolika, avec qui il a discuté, entre divers aspects, la gestion administrative et budgétaire du futur centre culturel, ainsi que l'approbation de son statut organique.

L'ordre du jour de la deuxième et dernière journée de sa journée de travail comprenait une visite aux sites touristiques de la province.