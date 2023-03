Sénégal: ' Tentative d'assassinat ' contre son leader, Ousmane Sonko - le Pastef annonce des plaintes

Le parti Pastef-Les Patriotes annonce des plaintes pour tentative d'assassinat et d'atteinte à l'intégrité physique son leader, Ousmane Sonko, qui aurait été aspergé de gaz sur le chemin du tribunal, alors qu'il déférait à sa convocation à un procès pour diffamation contre le ministre Mame Mbaye Niang. Les patriotes qui prend en témoin l'opinion nationale et internationale, prend le président Macky Sall et le ministre de l'intérieur pour responsables de tout ce arrivera à leur président, Ousmane Sonko.

L'état de santé d'Ousmane Sonko est extrêmement préoccupant. C'est ce qu'a affirmé son parti samedi 18 mars en conférence de presse. Le leader de Pastef aurait reçu une substance selon ses partisans lorsqu'il se rendait au tribunal de Dakar, jeudi. Le Pastef annonce qu'il va saisir la justice.

" À chaque fois que le président Ousmane Sonko est convoqué, c'est le prétexte de s'en prendre physiquement à lui. Et cela a connu son comble le 16 mars avec une tentative d'assassinat sur fond d'empoisonnement. Ces actes ignobles et barbares contre le président, Ousmane Sonko et même ses avocats et ses militants feront l'objet de plaintes que le parti va déposer pour tentative d'assassinat et pour atteinte à l'intégrité physique ", a déclaré Bassirou Diomaye Faye, secrétaire général de Pastef.

Par ailleurs, le Pastef par la voix de son secrétaire général tient pour responsables au président Macky Sall et le ministre de l'intérieur Antoine Diome de tout ce qui pourrait arriver à leur président " Nous prenons l'opinion nationale et internationale à témoin que tout ce qui arrivera au président Ousmane Sonko et qui ressortirait du gazage dont il a fait l'objet le 16 mars, sera de la responsabilité exclusive du président Macky Sall et son ministre de l'intérieur qui donne des ordres sur le terrain ".