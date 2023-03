Afrique de l'Ouest: Mondial 2023 - Brooke Nunn, une anglaise frappe à la porte de la sélection nigériane

Brooke Georgina Nunn fait des yeux doux à l'équipe féminine senior du Nigéria à quelques mois de la Coupe du monde féminine de la FIFA 2023 en Australie et en Nouvelle Zélande.

Le Nigeria participera au Mondial féminin de cette année dans le Groupe B avec le co-organisateur l'Australie, l'Irlande et le Canada. Même si les Super Eagles semblent avoir une multitude de talents, Georgina Nunn, une anglaise de naissance aimerait faire partie de l'aventure lors de l'été prochain, ayant des origines nigérianes du côté de sa mère.

" Ce serait un honneur de représenter mon pays Je suis fier de mon héritage nigérian et je crois que cela me donne la force, le pouvoir et la sagesse de réaliser tout ce que je veux dans la vie. Je crois que l'opportunité de jouer pour les Super Falcons pourrait me pousser à mon potentiel. J'aimerais aussi me connecter avec le peuple nigérian, créer et entretenir des amitiés avec des entraîneurs et des joueurs qui pourraient durer toute une vie. ", a déclaré la star des Hibernian Women en Scottish Women's Premier League à Sports Brief.

Si Nunn accède à la sélection nigériane elle ne sera pas la première, car la défenseuse britannique Ashleigh Plumptre a déjà rejoint les Super Eagles en février 2022. Une vaste concurrence l'attend aussi à ce poste avec Gift Monday, Toni Payne, Francisca Ordega, Rita Chikwelu, Rasheedat Ajibade, Desire Oparanozie et l'énorme buteuse insatiable Asisat Oshoala du FC Barcelone.

" L'équipe est très forte et talentueuse et ce serait un défi, mais j'aime sortir de ma zone de confort et travailler dur pour ce que je veux. Je crois que je pourrais certainement avoir un impact et même si je ne faisais pas partie de la formation de départ, je me donnerais toujours à 100 % pour l'équipe et je ferais ce que je pouvais pour nous aider à remporter la victoire. Même si j'aimerais commencer, je crois que tout le monde dans l'équipe joue un grand rôle et nous devons tous travailler ensemble, nous encourager et nous soutenir les uns les autres. ", a déclaré l'attaquante de 30 ans.