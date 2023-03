Sénégal: Dijon / Omar Daf - " Le football peut être cruel par moments "

Cette nouvelle défaite va faire faire des cauchemars aux Dijonnais. Contre le Pau FC, premier non relégable avant le coup d'envoi de la 28e journée de Ligue 2, le DFCO s'est incliné sur le score d'un à zéro après avoir encaissé un but de Begraoui en contre-attaque.

Dijon ne s'est pas facilité la tâche lorsqu'Ahlinvi s'est fait expulser à la 50e minute pour un jeu dangereux et un tacle mal maîtrisé. Les Bourguignons sont profondément enfouis dans cette zone rouge et il faudra un petit miracle pour en sortir sur les dix dernières journées, constate Maligue2. Omar Daf est venu donner son point de vue quelques instants après le coup de sifflet final en conférence de presse.

" Le football peut être cruel par moments, ce que je regrette c'est qu'on se retrouve encore à 10. Ce qui aurait été plus juste, c'est que les deux équipes soient à dix. C'était un match avec beaucoup d'enjeux, cette équipe de Pau a beaucoup défendu et ne s'est pas créé d'occasion, a marqué sur sa première [...]. Forcément, il y a cette pression qui fait que les deux équipes ne se sont pas livrées au départ. Cette équipe s'est regroupée encore plus derrière, ce soir nous avons encore 6, 7, 8 occasion que nous aurions pu concrétiser. "

" On a été naïfs sur l'action du but, d'un autre côté quand on est agressifs ont est tout de suite sanctionnés. Sur des fautes similaires il y a quelques rencontres, ça n'était pas le cas. La première mi-temps était très insuffisante, très décevante. La deuxième était plus intéressante, mais il faut jouer un match en entier. Nous, on continue à travailler. Il reste encore dix matchs, on va se bagarrer jusqu'au bout pour une issue positive. Ce soir, quand on voit le match, cette équipe de Pau a eu un maximum de réussite. On est lucides sur la situation, on se bat toutes les semaines, tous les week-ends. Mais si à chaque fois on doit se retrouver en infériorité numérique, ça devient compliqué. Ce que je dis juste, c'est que ça doit être équitable pour les deux équipes... C'est très dur et cruel de perdre cette rencontre ce soir. "