Afrique: Simba écrase le Horoya et assure son billet pour les quarts

Grace à sa large victoire sur le Horoya AC (7-0), le club tanzanien de Simba SC rejoint les marocains du Raja de Casablanca en quarts de finale de la Ligue des Champions ToptalEergies de la CAF.

Les tanzaniens se placent à la deuxième position derrière le Raja, déjà qualifié, qui a fait match nul 1-1 face aux Vipers.

A Dar Essalam, les poulains d'Oliveira De Carmo ont dominé la partie de bout en bout avec un triplé signé Clatous Chama (10', 36' sp et 70). Ses coéquipiers Jean Othos (32' et 65') et Sadio Kanouté (54' et 87') inscrivent un doublé chacun.

Un festival de sept buts qui n'a laissé aucune chance au club guinéen, et de fait éliminé de la course pour les quarts avant la sixième et dernière journée.

Dans l'autre match du groupe, le Raja de Casablanca, déjà qualifié au prochain tour, revient avec le nul (1-1) d'Ouganda où il affronté au St. Mary's Stadium-Kitende les Vipêrs FC.

Soufiane Bendjedida a ouvert le score pour les visiteurs à la 18' avant l'égalisation ougandaise par l'intermédiaire d'Aboubakar Lawal (45'+2').

Le Raja de Mondher Kebaier garde la tête du groupe C avec 13 points devant Simba qui assure la seconde place en comptabilisant 9 unités.