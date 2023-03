Tunisie: Des préparatifs du mois de ramadan sous haute tension économique

Le début du ramadan approche : prévu pour le 22 ou le 23 mars, il risque d'être un peu difficile pour de nombreux ménages cette année sur le plan économique en raison de l'inflation généralisée. En Tunisie, elle a atteint 10,4% en février et les Tunisiens peinent à faire leurs courses surtout pendant le mois saint où la consommation alimentaire est plus élevée. Le gouvernement a fixé les prix de vente et de marge maximum pour certains produits comme la volaille ou les oeufs. Mais à la veille du ramadan, la recherche de bonnes affaires est le meilleur moyen pour faire des économies.

Sur l'avenue Bourguiba à Tunis, les agriculteurs du sud de la Tunisie sont venus directement vendre leurs dattes, un fruit incontournable pour rompre le jeûne lors du mois de ramadan. Bilel, agriculteur de Tozeur, attire la clientèle avec le kilo de dattes à dix dinars soit 3 euros. " En ce moment, on le voit, beaucoup de gens sont très justes dans leur budget à cause de la cherté de la vie. On ne vend pas très bien, mais il faut reconnaître qu'il y a quand même eu de l'affluence car nos prix sont moins chers qu'ailleurs ".

Une vingtaine de points de vente similaires, du producteur au consommateur, vont être installés dans le pays pour le début du mois saint, une façon de mieux réguler les prix selon les autorités. Saïda, 51 ans et femme au foyer, a fait le chemin depuis la périphérie d'Hay Ettadhamen pour payer moins cher, mais elle a quand même dû réduire son budget de courses. " Honnêtement, le ramadan pour moi cette année, c'est pas comme avant. J'ai dû enlever énormément de choses de mes courses : je vais acheter moins d'oeufs, moins d'huile, pas de viande ni de poulet parce que même le prix poulet a augmenté. "

Pour Fakria Bouzenda, gérante d'un centre de loisirs, il faudra redoubler de solidarité pour ce ramadan. " C'est bien d'avoir un peu régulé les prix, mais il faut vraiment venir en aide aux familles nécessiteuses, il y en a de plus en plus qui surveillent tout ce qu'elles achètent dans les marchés. " Le ministère des Affaires sociales a indiqué qu'une aide financière sur deux tranches sera versée à près de 320 000 familles. Elle tourne habituellement autour de 36 euros.

Et dans cette situation économique tendue, pas de nouvelles informations sur d'éventuelles avancées des négociations autour du prêt avec le Fonds monétaire international de 1,9 milliard de dollars.