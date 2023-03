Soudan: L'inauguration de la première phase du projet de réhabilitation de la Grande Mosquée

Khartoum — Le membre du Conseil de souveraineté de transition, le Dr. Al-Hadi Idris, a inauguré la première phase du projet de réhabilitation de la Grande Mosquée, sous les auspices du Général Abdel Fattah Al-Burhan, Président du Conseil de souveraineté, en présence du ministre des Affaires religieuses et des Dotations, Abdel-Ati Ahmed Abbas, et du Wali par intérim de l'Etat de Khartoum, Ahmed Othman Hamza.

Il a salué lors de son allocution après la prière du vendredi le rôle des philanthropes dans le soutien, la réhabilitation et l'entretien des mosquées, déclarant : " Nous remercions particulièrement le président du Conseil de souveraineté, le ministre des Affaires religieuses et des Dotations, et le Wali par intérim de l'État de Khartoum, Ahmed Othman, pour leur soutien à la construction et à la réhabilitation de mosquées.

Le Dr Al-Hadi Idris a ajouté : "La Grande Mosquée est un symbole et l'un des principaux monuments islamiques du pays", indiquant le rôle et la réhabilitation des lieux de culte, réaffirmant l'engagement de l'État à réhabiliter et entretenir les mosquées, donnant des directives à les autorités compétentes pour s'occuper des maisons de Dieu et de leur reconstruction.

Pour sa part, le professeur Abd al-Ati Ahmed Abbas, ministre par intérim des Affaires religieuses et des Dotations, a affirmé le souci du ministère de réhabiliter et d'entretenir les mosquées, "leurs significations et leurs bâtiments doivent être élevés pour glorifier les rituels de Dieu". il a dit.

Il a souligné les arrangements en cours pour l'entretien d'un certain nombre de mosquées dans l'État de Khartoum au cours de la période à venir, louant le rôle des philanthropes dans la reconstruction des mosquées.

Le Wali par intérim de Khartoum, Ahmed Othman Hamza, a passé en revue le rôle des mosquées dans la vie des musulmans, soulignant que les mosquées dans notre vraie religion ont une grande importance, appelant à l'unité et rejetant le régionalisme et le racisme, louant les bienfaiteurs dans construire des mosquées.