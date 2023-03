Soudan: Al-Atta - Les Forces Armées n'ont pas l'ambition de gouverner le pays

Khartoum — Le Membre du Conseil de Souveraineté Transitoire, Général Yasser Al-Atta, a appelé au rejet du tribalisme, du régionalisme et du racisme, en évitant les discours de haine et a souligné l'importance de l'égalité entre les peuples d'un même pays et de traiter les griefs.

C'était fait lors de son discours samedi devant le lancement de la zone Dar Beri pour le soutien à la paix, au développement et à la coexistence sociale dans l'État du Nord Darfour , en présence du membre du Conseil de Souveraineté Transitoire, Al-Tahir Hajar, d'un certain nombre de membres du corps diplomatique accrédité à Khartoum, d'organisations, d'hommes d'affaires et d'hommes de charité, ainsi que de leaders de l'administration civile et de citoyens de la zone.

Le Général Al-Atta a appelé à la reconstruction de ce qui a été détruit par la guerre dans la région de Dar Beri, affirmant la disposition des Forces Armées à contribuer à la campagne.

Il a souligné que les forces armées n'aspirent pas à gouverner le pays et qu'elles ont contribué au succès de la Révolution de Décembre depuis sa création, et que les forces armées travailleront pour remettre le pouvoir au peuple afin de conduire à des élections libres et équitables à travers les urnes, et de réaliser les aspirations du peuple à la liberté et à la démocratie.

Le Général Al-Atta a souligné que le processus de construction du pays est ardu et difficile, et qu'il doit être réalisé par le défi et un esprit qui ne connaît pas la reddition, en faisant allusion à l'unité des Forces Armées sous un seul commandement et une seule institution, et que les Forces Armées sont fières de leurs devoirs historiques et constitutionnels.

Pour sa part, le Ministre du Développement Urbain, des Routes et des Ponts et chef du comité supérieur de la campagne Dar Beri, Abdalla Ahmed Yahia, a déclaré que cet effort est l'un des fruits de la paix après l'accord de Juba pour la paix au Soudan, affirmant qu'il est nécessaire de mobiliser la détermination pour le bien de la construction et de la reconstruction.

Il a déclaré que 90 projets dans le cadre de la campagne ont été conçus, étudiés et approuvés par les autorités officielles pour la mise en oeuvre.

Il convient de rappeler que les quatre millions de dollars ont été donnés par des leaders d'État, des philanthropes et des hommes d'affaires pour établir des projets de service et de développement dans la région.