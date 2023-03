Soudan: Al-Burhan assiste au mariage collectif de 600 couples et inspecte les zones Towena et Gold

Merowe — Le Président du Conseil de Souveraineté Transitoire et Commandant Général des Forces Armées, Général Abdul-Fattah Al-Burhan, a assisté Samedi à un mariage collectif de 600 couples dans les régions de Merowe et Al-Dabba, en présence du Wali (gouverneur) de l'État du Nord et des membres du gouvernement de l'État, du Commandant de la Troisième Division et de l'Ambassadeur de l'Arabie Saoudite au Soudan.

S'adressant à l'occasion, le Général Al-Burhan a fait l'éloge des citoyens de la région pour leur loyauté et leur honnêteté aux Forces Armées, qu'il a décrites d'un partenaire authentique du peuple Soudanais, qui continuera à les défendre et mettra ses capacités et continuera à les défendre et mettra ses capacités à les servir partout dans le pays.

Il a exprimé le sentiment du commandement de la souffrance des habitants de la région, et sa décision de travailler immédiatement pour résoudre leur souffrance avec les capacités de l'Armée, en commençant par prêter une attention aux besoins des jeunes pour faciliter le mariage, les protéger de la drogue, lutter contre la contrebande, les habitudes nocives et d'autres phénomènes négatifs qui détruisent leur avenir, et de contribuer au développement de ces régions et de tendre une main secourable à ses citoyens.

Le Général Al-Burhan a dit que les problèmes et les souffrances des citoyens de la région sont visibles et se résument aux besoins en électricité, aux problèmes miniers et de routes,, ainsi qu'aux questions des personnes affectées par la construction du barrage de Merowe, en plus des problèmes d'éducation et de santé, ce qui nécessite de s'asseoir avec les gouvernements des Etats de (Nahral-Neil et du Nord), les notables et la population pour envisager de trouver des mécanismes efficaces et rapides pour traiter ces problèmes et les résoudre de manière urgente et immédiate.

Il a regretté que certaines régions souffrent encore du manque de vaccins anti-scorpions, notant que ce sont les mêmes problèmes qu'il a rencontrés dans les régions Al-Gold, Al-Towena et Manasir qu'il a visitées aujourd'hui matin, d'où il a annoncé le paiement de ferries à toutes les régions qui en ont besoin, donnant des directives pour compléter les services de communication et d'électricité, en plus de la réhabilitation de l'hôpital Buhaira et de la fourniture de tous ses équipements par les Forces Armées.

Il a souligné que le leadership du pays oeuvre pour établir une gouvernance civile, ce qui nécessite le soutien des Forces Armées et du peuple, et le travail pour la corriger et empêcher sa déviation du droit chemin et pour éviter l'établissement de toute gouvernance autoritaire à l'avenir.

Le général Al-Burhan a fait l'éloge de la coexistence pacifique entre les citoyens de la région, qui est restée tout au long de son histoire libre de disputes tribales et régionales et restera sur la même approche.