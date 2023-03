Soudan: Général Carbino souligne l'importance de l'unité du Soudan, de paix et du rejet de violence

Khartoum — 109 organisations civiles, populaires, sociales, professionnelles, de la société civile et de la jeunesse ont signé samedi une charte d'alliance pour l'unité du Soudan et le travail pour établir un Soudan qui accueille tout le monde, en restaurant la sécurité et la paix dans toutes les parties du Soudan.

Le leader du Mouvement Tamazuj, signataire de l'accord de paix de Juba et Vice-Président de l'Alliance pour l'unité du Soudan, Général Adam Yahia (Carbino), a souligné l'importance du nationalisme Soudanais, appelant tout le monde à travailler conjointement pour un avenir meilleur.

Il a insisté sur le fait que tous les efforts doivent être faits pour réaliser la paix, la sécurité et la stabilité, soulignant que la guerre n'est pas une option, que tout le monde doit oeuvrer pour la paix et que l'intérêt public doit être la base du progrès du Soudan.

Le Général Hilal Mohamed Tahir, Vice-Président de l'Alliance pour l'unité du Soudan, a déclaré que la loyauté devait être avant tout envers le Soudan et que tout le monde devait oublier les différences.

Hilal a loué le rôle des Forces Armées pour le maintien de la sécurité et de la stabilité, et a appelé tout le monde à travailler conjointement et en harmonie, et pour le Soudan pour être au-dessus de toute considération, et que les armes soient uniquement entre les mains des forces armées pour maintenir la sécurité dans toutes les régions du Soudan.