Soudan: Al-Burhan arrive à Towena dans l'Etat de Nahral-Neil

Towena, Etat de Nahral-Neil — Le Président du Conseil de Souveraineté Transitoire et Commandant Général des Forces Armées, Général Abdul-Fattah Al-Burhan, est arrivé Samedi à Towena, localité de Buhaira, dans l'Etat de Nahral-Neil, accompagné du Wali (gouverneur) de l'Etat du Nord, Al-Bagir Ahmed Ali, du Ministre de l'Irrigation, Ingénieur Dawal-Bait Abdul-Rahman Mansour, et du Ministre de la Communication et des Transformations Numériques, Adel Hussein.

Ils ont été accueillis à leur arrivée dans la région de Towena par le Wali (gouverneur) de l'État de Nahral-Neil, Mohamed Al-Badawi Abu-Guroun, et des membres du comité de sécurité de l'État.

Le Général Al-Burhan a inspecté l'hôpital Al-Towena et a ordonné que l'hôpital opère d'urgence et soit fourni d'une ambulance, annonçant le soutien de l'hôpital avec du personnel médical et des médecins, tandis que le Wali (gouverneur) de l'État a annoncé la provision de logements pour les médecins et le staff médical de l'hôpital.

Lors d'une réunion avec les leaders des Manasir, l'Option Locale et le conseil des citoyens affectés, le Président du Conseil de Souveraineté a annoncé son parrainage spécial du dossier de l'Option Locale, et a ordonné aux Walis (gouverneurs) de Nahral-Neil et des Etats du Nord de construire la route Um Sarah Merowe, soulignant que la question de l'électricité pour les zones de l'Option Locale est une question fondamentale.

Il a également annoncé son parrainage du dossier des droits et des cotisations des personnes affectées et son coordonnaition avec le Conseil des citoyens affectés la formation d'un comité supérieur et du comité politique.