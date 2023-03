Afrique: Les experts soulignent les moyens pratiques et novateurs d'accélérer la transformation économique inclusive en Afrique

Addis Ababa — Les moyens pratiques et innovants d'accélérer la transformation économique inclusive en Afrique ont occupé le devant de la scène lors d'une session visant à examiner les progrès et à établir un nouvel agenda dans la mise en oeuvre des programmes d'action de Doha et de Vienne en Afrique, lors du segment des experts de la 55e Conférence des ministres africains des finances, de la planification et du développement économique.

Les présentations de la Commission économique pour l'Afrique (CEA) ont souligné qu'en dépit de l'accent mis sur les deux programmes d'action pour renforcer la capacité de production, stimuler l'agriculture, la sécurité alimentaire, le commerce, la bonne gouvernance et le développement, la plupart des pays africains, qui constituent la majorité des PMA, n'ont fait que des progrès limités dans la transformation de la structure de leurs économies pour parvenir à un développement durable.

Selon la CEA, les effets dévastateurs du COVID-19 et de la guerre en Ukraine sur la production, le commerce et ses effets économiques et sociaux plus larges ont encore ralenti les progrès.

Malgré cela, certains pays africains ont progressé dans divers domaines d'action. Le Botswana, le Cabo Verde et la Guinée équatoriale sont sortis de la liste des PMA, tandis que les Comores, Djibouti, le Sénégal et la Zambie ont atteint pour la première fois les normes de sortie de la liste.

Des progrès considérables ont également été réalisés dans les domaines de la science, de la technologie et de l'innovation, ainsi qu'en matière de commerce avec l'avènement de la zone de libre-échange des Amériques (AfCFTA).

En ce qui concerne les énergies renouvelables, l'Afrique obtient de bons résultats et, pour la première fois, elle est sur la même ligne que le reste du monde dans la course à l'exploration des technologies qui pourraient avoir un impact sur sa sécurité énergétique, a-t-on indiqué.

Si ces progrès sont prometteurs, de nombreux pays africains restent confrontés à une série de contraintes contraignantes.

Le manque de capacités technologiques, l'insuffisance des infrastructures, la capacité limitée des gouvernements à mettre en oeuvre des politiques structurelles axées sur la croissance, ainsi que l'insécurité et l'instabilité dans des régions telles que le Sahel sont autant de facteurs qui se sont conjugués pour empêcher une progression plus rapide.

"Il n'y a aucune chance que le commerce ou le développement se produise là où les balles fusent. Nous avons besoin d'un lien entre la sécurité et le développement pour nous assurer que personne n'est laissé pour compte", a déclaré Francis Ikome, chef de la section de l'intégration régionale de la CEA.

S'attaquer à ces contraintes est crucial pour le développement à long terme de l'Afrique et constituera le principal moteur de sa transition d'un statut de pays à faible revenu à un statut de pays à revenu moyen et, enfin, à un statut de pays à revenu élevé.

Alors que les experts analysaient et cherchaient des idées qui se traduisent par des actions, une série de recommandations présentées a mis en évidence la nécessité pour la CEA de continuer à renforcer le soutien aux PMA africains pour parvenir à une reprise économique inclusive et durable après l'impact de la pandémie de COVID-19, du changement climatique et de la guerre en Ukraine.

Les pays doivent accélérer la mise en oeuvre de l'AfCFTA, approfondir l'intégration régionale et accroître la connectivité en réduisant la fracture numérique, ainsi que tirer parti des technologies numériques pour stimuler le commerce et renforcer la capacité des PMA africains à attirer des investissements productifs.

Ces recommandations peuvent conduire à des progrès plus perceptibles pour surmonter les nombreux obstacles structurels auxquels ces pays sont confrontés.