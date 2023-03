Algérie: Fête de la victoire - Mémoire et développement au coeur de festivités au Centre du pays

TIZI-OUZOU — La célébration du 61e anniversaire de la Fête de la victoire (19 mars) a été marquée dans les wilayas du centre par des festivités visant la préservation de la Mémoire et des symboles de la Nation et rappelant les défis actuels à relever notamment en matière de développement.

C'est la wilaya de Boumedres qui a été choisie, cette année, pour abriter les festivités officielles marquant la Fête de la Victoire, célébrée sous le slogan "Anniversaire de la Victoire...Détermination, unité et triomphe", en présence du ministre des Moudjahidine et des ayants droits, Laïd Rebiga.

Le choix de cette wilaya, a souligné le ministre, à l'occasion, est dicté par la richesse de sa mémoire révolutionnaire, de son histoire, de ses symboles et de ses monuments historiques. Boumerdes compte, notamment, 42 centres de détention et de torture, un nombre dépassant celui de toutes les autres wilayas, en termes de lieux de torture, a-t-il signalé.

M.Rebiga a indiqué a propos du slogan choisi cette année qu'il est "rassembleur pour tous les Algérien, conforme et adapté à l'ère de la glorieuse guerre de libération et aux défis auxquels l'Algérie fait face aujourd'hui".

La veille (samedi), le ministre s'était rendu dans la wilaya de Tizi-Ouzou, pour assister à l'hommage rendu au colonel Amirouche, tombé au champ d'honneur, avec le colonel Si El Houes le 29 Mars 1959 à Bousaada (wilaya de Msila).

Le ministre a insisté, lors de cet hommage, organisé dans la commune d'Iboudrarene, sur l'importance de la préservation des symboles et la perpétuation des exploits et hauts faits de ses héros, assurant que l'Algérie avance avec assurance vers l'avenir et que les générations futures réaliseront, grâce à leur prise de conscience et savoir, le développement global et le décollage économique.

D'ailleurs, le développement a été au coeur de la célébration de la Fête de la Victoire dans les wilayas du centre. C'est le cas à Ain Defla ou il a été procédé au lancement d'un projet de construction de 470 logements de type location-vente (AADL) dans la commune de Rouina et à la mise en service de la distribution publique de gaz au profit de 227 foyers dans les localités de Souayek, Araibia et le lotissement Mazoni (commune d'Ain Defla).

Il a été également procédé, à inauguration d'un forage qui va alimenter plus de 4.500 habitants des localités d'Ouled Salem et d'Ouled Belkacem (commune d'Ain Soltane) et d'une station de pompage et d'un complexe sportif de proximité (CSP) dans la commune d'Ain Lechiakh.

A Bouira, 336 aides à l'habitat rural et 135 logements publics-locatifs (sociaux) ont été attribués à leurs bénéficiaires, alors que 241 foyers ont été raccordés au réseau du gaz naturel dans les communes de Lakhdaria et Boukram, dans le cadre des festivités.

Dans la wilaya de Tipasa, 474 familles des communes de Douaouda, Khemisti, Chaïba, Damous, Gouraïa, et Sidi Rached, qui occupaient des habitations précaires ont été recasées dans des logements neufs, tandis que 1.274 autres ont reçu leurs décisions d'attribution de logements promotionnels aidés et publics locatifs.

A Tizi-Ouzou, trois moudjahidines, Tassadit Radjeb, Bounhi Lahcen et Belkaid Cherif, ont été honorés par les autorités locales, alors que deux résidences universitaires (à Oued Aissi) ont été baptisées au nom du chahid Mokadem Amar et des moudjahidines décédés Laliam Mustapha et sa femme Nefissa Hamoud. Une bibliothèque communale à Mechtras a été inaugurée et dénommée au nom du chahid chebli Mohamed.

La pièce "Jusqu'à 62" de l'association des jeunes de Lakhdari (Bouira) qui revient sur la condition coloniale et l'engagement de la jeunesse dans la guerre de libération nationale jusqu'au recouvrement de l'indépendance du pays, a été présentée au théâtre régional Kateb Yacine de cette même wilaya.