Maroc: Lutte antiterroriste dans le pays. L'avis des experts

Le Maroc est à l'avant-garde de la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent à la faveur d'une approche proactive et multidimensionnelle, a indiqué l'experte américaine en relations internationales, Irina Tsukerman.

"Le Maroc a toujours été à l'avant-garde contre la prolifération de l'extrémisme sous toutes ses formes en Afrique du Nord" et au-delà, a déclaré l'experte à la MAP, dans le sillage des arrestations opérées, récemment, par les services de sécurité marocains d'extrémistes affiliés à Daech.

Elle a noté que la stratégie marocaine de lutte anti-terroriste déconstruit les idéologies subversives et funestes qui font l'apologie de la violence et la haine.

Cette stratégie ne repose pas seulement sur une approche sécuritaire et de renseignement efficace et efficiente, mais implique aussi les domaines de l'éducation et de la religion, a expliqué Mme Tsukerman, ajoutant que l'approche du Maroc s'appuie également sur la promotion des valeurs de paix, du vivre-ensemble et de l'acceptation de l'autre.

L'experte américaine a, en outre, indiqué que grâce à cette stratégie "qui porte fruit", les incidents d'extrémisme "sont rares et sont déjoués avec célérité", signalant que le modèle marocain de lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent jouit de la reconnaissance de la communauté internationale.

Les extrémistes sont voués à l'échec parce qu'ils n'ont rien à offrir d'autres que la violence et les vaines promesses, a-t-elle souligné, alors que le Maroc, pays leader dans plusieurs industries qui apportent prospérité et progrès, est irréversiblement engagé dans une trajectoire de développement économique et de rayonnement culturel.

Pour sa part, l'expert mexicain Pedro de la Vega a indiqué que le Maroc joue un rôle crucial dans la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme au niveau international.

Dans une déclaration à la MAP, M. de la Vega a indiqué que les récentes opérations au cours desquelles les autorités marocaines ont arrêté des extrémistes affiliés à Daech attestent du leadership du Maroc et son rôle important dans la lutte contre le terrorisme, qui est salué par l'ensemble de la communauté internationale, y compris l'Amérique latine.

L'universitaire a relevé que l'approche adoptée par le Royaume dans ce domaine intègre la dimension sociale et un pilier de développement, ainsi que la promotion d'une culture de tolérance et de modération.

De la Vega a ajouté que la stratégie du Maroc reflète également la conviction qu'une lutte efficace contre l'extrémisme et le terrorisme requiert, outre l'adoption d'une approche sécuritaire, la mise en oeuvre de l'inclusion économique et sociale et l'instauration d'une éducation religieuse et civique.

Il a également souligné que les résultats tangibles de la politique proactive menée par le Maroc en matière de lutte anti-terroriste ont permis le démantèlement de nombreuses cellules terroristes, ce qui fait du Royaume un partenaire sérieux et incontournable dans ce domaine.